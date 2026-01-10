金唱片完整得獎名單／Stray Kids、GD、Jennie拿下最後大賞！MONSTA X獲最佳團體獎！
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，1月10日首次移師臺北大巨蛋！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！
金唱片演出卡司包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司不斷更新！
金唱片完整得獎名單
藝人大賞：Jennie
音源大賞：G-Dragon《Home Sweet Home》
專輯大賞：Stray Kids
音源本賞：BOYNEXTDOOR、LE SSERAFIM、ALLDAY PROJECT、Rosé、Jennie、BLACKPINK、ZO ZAZZ、aespa、IVE、G-Dragon
專輯本賞：NCT WISH、ATEEZ、IVE、RIIZE、Stray Kids、G-Dragon、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、SEVENTEEN、ENHYPEN
GOLDEN CHOICE：ARrC、CLOSE YOUR EYES
NEXT GENERATION：KiiiKiii
COSMOPOLITAN ARTIST：IVE
新人獎：CORTIS、ALLDAY PROJECT
Global Impact Award with PRIZM：Jennie
最佳表演獎：izna、TWS
NAVER AI CHOICE：BOYNEXTDOOR
Golden Disc 人氣獎(男)：Jin（防彈少年團）
Golden Disc 人氣獎(女)：Heart2Heart
最佳團體獎：MONSTA X
金唱片韓星登台報導：
💗金唱片倒數！Jennie、蔡依林、CORTIS大巨蛋布置曝光 粉絲搶打卡
💗金唱片登場！CORTIS、LE SSERAFIM現身北捷 驚喜拍「台北歡迎影片」
💗金唱片接機！ALLDAY PROJECT率先抵台
💗男團CORTIS來了！8組韓團晚間專機抵台 桃機現場湧入大批粉絲守候
💗JENNIE外套蓋頭好I人！IVE抵台備戰金唱片2成員揮手
💗Stray Kids備戰金唱片！8人首抵達桃園機場 Lee Know腳傷康復
💗宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜相關新聞
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
👉金唱片七大亮點！宋仲基、邊佑錫、安孝燮頒獎 Jennie個人舞台必看
👉金唱片頒獎典禮是什麼？淵源、歷年大賞一次看
👉男女混聲組合ALLDAY PROJECT成員背景超狂 詳細介紹一次看
👉大勢新人CORTIS是誰？阿妹也會唱「吳麗萍搭丟賽」迷因哏
金唱片頒獎典禮｜直播平台
（16:00起播出紅毯，17:30播出典禮）
獨家線上直播：Disney+
電視轉播：TVBS歡樂台
金唱片頒獎典禮｜入場須知
開放實名驗證：13:00
一般觀眾入場：14:30
演出開始：17:30
【實名驗證須知】
實名驗證地點：13:00~17:00 臺北大巨蛋B1全家便利商店旁。
請盡早前往B1全家便利商店旁完成實名制驗證，以確保入場流程順暢。
14:30 後觀眾可持有效身分證件及演唱會票券於入場相對應之Gate前實名驗證後入場。
【對應入場Gate】
特1-特12區及A區觀眾請由B2 Gate 5 進場
B1 觀眾請由 Gate 2、3、4、6 進場
L2-L5 觀眾請由 Gate 1 進場
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
蔡依林
許光漢
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜完整入圍名單
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
