金唱片宣布首波陣容！9組人氣韓團LE SSERAFIM、CORTIS、ZB1都要來

【緯來新聞網】「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行，今（26日）公布第一波來台卡司，包括人氣韓團ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、以及ZO ZAZZ都將齊聚同台。

LE SSERAFIM將來台出席金唱片頒獎典禮。（圖／翻攝自金唱片IG）

金唱片被譽為是韓國三大指標頒獎典禮之一，日前官方先公布三位重量級頒獎嘉賓，包括安孝燮、邊佑錫、宋仲基，3大男神齊聚，讓粉絲都相當期待。值得一提的是，BTS、TXT師弟團「CORTIS」一出道就獲得廣大支持跟迴響，並登上世界盃（World Cup）足球場中場演出，才剛歡慶出道100天的他們，也讓外界看好有望在各大頒獎典禮上獲得好成績。



除了第一波卡司陣容外，金唱片預計將於27日宣布完整出席卡司及詳細售票資訊，並將於12月6日售票，強撞同一天在高雄世運主場館舉辦的AAA，讓不少粉絲都哀嚎：「12月6日是 K-POP粉生死戰」、「真的要發瘋了」。

CORTIS剛出道就收穫超高人氣。（圖／翻攝自金唱片IG）

ZEROBASEONE擁有超高人氣。（圖／翻攝自金唱片IG）

