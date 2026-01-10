金唱片彩蛋！Jennie帶18組大咖唱大巨蛋 許光漢、蔡依林當頒獎人

第40屆金唱片獎亮點滿滿。翻攝自IG@golden_disc



有「韓國葛萊美獎」之稱的第40屆金唱片頒獎典禮，首度移師台灣，今（1/10）晚即將在可容納逾4萬人的台北大巨蛋登場。先前消息曝光後就引發超高關注，門票開賣即秒殺，不僅有國人搶票，來自日本、韓國、港澳地區的粉絲也趨之若鶩。《太報》在此為您整理本屆金唱片獎的亮點與彩蛋！

本屆金唱片共邀集18組重量級演出卡司，橫跨K-pop一線藝人與新生代團體，其中最受矚目的莫過於Jennie，成為BLACKPINK首位登上台北大巨蛋舞台的成員，以個人身分帶來演出。Jennie去年推出首張正規個人專輯《Ruby》，成績橫掃多國音源榜，〈like JENNIE〉更掀起現象級熱潮，讓這次大巨蛋舞台備受粉絲期待。

同樣引發話題的還有新生代男團CORTIS。身為BTS師弟團的他們，出道未滿一年便以歌曲〈GO!〉累積高討論度，其中成員趙雨凡（James）的台灣背景，也讓CORTIS在台灣迅速累積人氣，被視為備受關注的「怪物新人」。

除了演出陣容，頒獎嘉賓同樣星光熠熠。堪稱台灣代表的流行音樂天后蔡依林，以及因影集《想見你》在韓國累積高知名度的許光漢，都將登上金唱片舞台擔任頒獎嘉賓。

蔡依林日前才在台北大巨蛋完成大型演唱會，相隔不久再度站上同一場館，也讓粉絲十分期待她與韓星之間的互動；而許光漢憑藉《想見你》等多部戲劇作品，高顏值與親和力在日韓累積超高人氣，堪稱是韓國目前最炙手可熱的台灣男星，此次在金唱片獎登場，想必台灣、韓國粉絲都引頸期盼。

韓國影視圈方面，演員宋仲基亦受邀來台，這也是他二婚並升格人父後首度來台出席公開活動，行程一曝光便成為焦點。

今年的主持陣容則由金唱片「御用主持人」成始璄搭檔演員文佳煐。成始璄自2016年起多次擔任主持，本屆是他第10度接下主持棒；文佳煐則憑《女神降臨》走紅，兩人新舊世代組合，被看好為典禮帶來穩健又不失新鮮感的舞台節奏。

金唱片頒獎典禮自1986年創辦以來，評選依據專輯銷量、數位音源成績及專業評審綜合評定，過去曾在日本、印尼等地舉辦海外場次，今年首度選擇台灣，並邀請多位台灣藝人參與，對不少粉絲而言，「金唱片在台灣舉辦」本身就是最大亮點，也被視為台灣流行文化能見度提升的重要象徵。

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）

日期：2026年1月10日（週六）

地點：台北大巨蛋

紅毯時間 16：00

頒獎典禮 17：30 正式開始

