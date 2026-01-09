金唱片明天登場！CORTIS、LE SSERAFIM現身北捷 驚喜拍「台北歡迎影片」

台北市 / 武廷融 綜合報導

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）明(10)日將在台北大巨蛋登場，有民眾今(9)日搭乘捷運時，發現站內播放了韓團ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，令他相當驚喜。而台北市觀傳局也表示，已經準備好「五大城市應援組合」 ，包括北捷驚喜獻聲、歡迎影片、金唱片卡司打卡柱、偶像應援旗海以及大巨蛋周邊金色燈飾，邀請粉絲一起為偶像應援。

金唱片頒獎將在明日登場，台北市觀傳局也推出「五大城市應援組合」，包括邀請超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN為台北捷運驚喜獻聲錄音，從1月8日到10日在國父紀念館站內每隔15分鐘播放。另外還有台北獨家歡迎影片，在捷運國父紀念館站5號出口、捷運中山站藝文廊、台北車站 B3 兩處播放，歡迎粉絲到現場拍照、錄影、打卡。

廣告 廣告

另外，台北大巨蛋也化身金唱片應援場地，除了有卡司「打卡柱」、偶像應援旗海，還特別裝飾專屬金唱片的金色燈飾和金唱片Logo亮燈等等，歡迎這些國際級藝人到訪，也希望帶給粉絲好的演唱會體驗。

(圖/翻攝自 @taipeitravel Threads)

▲ (圖/翻攝自 @taipeitravel Threads)

原始連結







更多華視新聞報導

金唱片1/10台北大巨蛋登場！主辦方驚喜釋票 今晚7點ibon開賣

金唱片週末登場！ 南韓男歌手ZO ZAZZ低調抵台

韓「金唱片」頒獎移師大巨蛋 首波卡司公開...有宋仲基！

