金唱片明年1/10登大巨蛋！票價出爐「最貴8980元」 12/13搶票
韓國最大音樂盛事之一的「金唱片頒獎典禮」明年邁入第40年，更宣布首次來台，預計明年1月10日登上台北大巨蛋，近日除了公布入圍名單和頒獎、表演嘉賓外，主辦單位「超級圓頂」也公布搶票時程和票價，2980元至8980元共七種票價，12/13上午11點30分進行搶票。
第40屆金唱片頒獎典禮明年將首次來台舉行，由成始璄、文佳煐擔任主持人，宋仲基、安孝燮、邊佑錫三大男神將作為頒獎嘉賓出席，而26日開始，超級圓頂公布首波表演嘉賓，包括IVE、LE SSERAFIM、ENHYPHEN、CORTIS、NCT WISH、ZEROBASEONE、izna、ALLDAY PROJECT與創作歌手ZO ZAZZ。
今（27）天第二波9組表演嘉賓也曝光，BLACKPINK成員Jennie、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ARrC都將來台。
此外，超級圓頂今天公布頒獎典禮相關資訊，金唱片頒獎典禮明年1/10下午5點半在大巨蛋舉行，票價2980元、3980元、4980元、5980元、6980元、7980元和8980元，12/13週六上午11點30分門票啟售，不過售票平台尚待公布，消息一出不少網友直呼「不要KKTIX」、「上禮拜蔡依林災情慘重，如果這次還是KKTIX的話，會被各路高人氣韓團的粉絲轟到死」、「8980元好盤」、「票價真敢開」。
責任編輯／張碧珊
