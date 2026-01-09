金唱片明登場！梯尼們注意 ATEEZ抵台親切打招呼

台北市 / 綜合報導

南韓音樂盛事金唱片頒獎典禮，明(10)日就要在台北大巨蛋登場，迷妹最愛的Cortis已經來了，而早上，其中一組卡司ATEEZ，也在稍早抵台。

今(9)日台灣氣溫依舊寒冷，可以看到成員們紛紛穿上大衣、毛衣，也戴上毛帽、口罩等來禦寒。雖然是一早的班機，但他們看起來氣色相當不錯，還親切的跟鏡頭打招呼，也讓不少粉絲期待，明天會帶來什麼樣的精彩演出。

