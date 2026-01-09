金唱片明登場！ 梯尼們注意.ATEEZ抵台親切打招呼

台北市 / 綜合報導

南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮，今年適逢40週年，除了請到超強卡司之外，更首度移師台北大巨蛋舉辦，別具意義！而金唱片會這麼夯，是因為它是韓國歷史最悠久，且最具公正性、權威性的頒獎典禮，誰能獲獎，都以真實數字為憑，更被譽為是歌手們最想獲得的獎項，也因此，每年出席的陣容都相當豪華。

這回不用翻山越嶺爬梯子，能有機會進場看ATEEZ，梯尼們真的久等了，他們今(9)日一早現身機場，穿上帥氣大衣防寒，親切跟鏡頭say hi，粉絲是否已經迫不及待。

不只ATEEZ，還有Stray Kids，不過成員們包緊緊，看起來也有些疲累，或許正與他們的高人氣有關，活動接到手軟，名聲自然不在話下，眾星齊聚一堂，全是為了明(10)日，在台北大巨蛋登場的，金唱片頒獎典禮。

它的歷史悠久，從1986年起跑，時至今日已經40週年，具備公正客觀權威性，以銷量音源數字為憑，再加上專家評斷，可說是精挑細選，因此被稱作「歌手最想拿的獎項」，也有「南韓葛萊美」之稱。

既然是「頂流盛宴」，卡司勢必得搬出王牌，除了BLACKPINK的JENNIE，還有大勢男團Stray Kids 、ENHYPEN、人氣女團LE SSERAFIM、小學生總統IVE，跟怪物新人團CORTIS相當吸睛。典禮即將登場，粉絲摩拳擦掌，希望在年度盛宴，留給偶像難忘一夜。

