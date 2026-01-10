金唱片最好座位是這六區！ 近距離看韓星超幸運

第40屆金唱片10日於台北大巨蛋登場，典禮40年來首度移師海外舉行，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名的工作人員及保鑣，為2026年拉開華麗盛大的開場。後台提供的餐食，也充斥著滿滿台灣味，讓遠道而來的藝人和工作團隊，都能一飽口福。

金唱片典禮於下午五點半準時開始，開場前10分鐘，藝人陸續進場入座，藝人席設置於面對舞台的左手邊，B1看台區121-123、搖滾區10-12的觀眾，可說大飽眼福，能近距離的看見眾韓星。部分藝人們手中，也拿著空白寫生簿，透過文字方式與台下粉絲對話，畫面有趣可愛。

廣告 廣告

金唱片現場，面對舞台左手邊為藝人席（圖／讀者提供）

據悉，本次典禮後台提供的餐點，包括滷味、珍珠奶茶、紅柚翡翠飲、車輪餅、法式下午茶。典禮座位全數完售，由於舞台規模較大，內場座位較少，入場人數約莫3萬3千人。