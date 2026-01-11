金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動

記者陳宣如／綜合報導

昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。

蔡依林受邀擔任金唱片頒獎嘉賓，並頒發新人獎給CORTIS。（圖／翻攝自Disney+）

南韓年度音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」於10日晚間登場，蔡依林受邀擔任頒獎嘉賓，她以韓文、中文與英文輪流致詞，展現國際舞台的從容與自信，也成功炒熱現場氣氛。當她宣布將「新人獎」頒給人氣新團CORTIS時，全場歡呼聲不斷，成為典禮當晚的高潮橋段之一。

CORTIS獲得金唱片新人獎。（圖／翻攝自Disney+）

典禮結束後，CORTIS官方IG公開多張後台合照，其中一張畫面特別引發關注。照片中，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框合影，她自然地將手靠在安乾鎬肩上，互動顯得輕鬆自在。

畫面曝光後迅速在社群平台流傳，不少網友留言形容是「夢幻同框」，也有粉絲以玩笑口吻表示「那兩人都可以喊蔡依林一聲媽了」、「一時不知道該羨慕弟弟們還是姊姊」，甚至形容趙雨凡與安乾鎬是「追星成功」、「根本在公費追星」。

CORTIS也透過IG限時動態發文感謝蔡依林，寫下：「非常榮幸能從妳的手中拿下新人獎。」該則貼文搭配後台合照，再度引發粉絲關注與轉傳。

CORTIS成員趙雨凡（左）、安乾鎬（右）與天后蔡依林（中）驚喜合照。（圖／翻攝自IG @cortis）

此外，頒獎過程中的一個小細節同樣引發討論。有粉絲拍到，台灣成員趙雨凡在領完獎、準備下台時，特地回身向蔡依林鞠躬致意，相關畫面在社群平台流傳後，不少網友留言稱讚他「很有禮貌」。也有粉絲表示期待未來能看到雙方合作的機會，另有人笑稱趙雨凡「應該也是聽著蔡依林的歌長大的」，相關討論在網路上持續發酵。

CORTIS成員趙雨凡（右）、安乾鎬（左）也與許光漢（中）同框合影。（圖／翻攝自IG @cortis）

除了與蔡依林的合影外，CORTIS也同步曬出與台灣男神許光漢以及韓流男神邊佑錫的後台合照，同框畫面同樣吸睛。從舞台上的頒獎瞬間，到典禮後曝光的多組合影，CORTIS在金唱片頒獎典禮的曝光度持續提升，也為他們累積了高度討論聲量。

