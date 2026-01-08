太報

金唱片獎倒數！Jennie、蔡依林、CORTIS大巨蛋布置曝光 粉絲搶打卡

陳怡穎
金唱片大巨蛋布置，有歌迷來和偶像自拍順便聽彩排漏音。李政龍攝
金唱片大巨蛋布置，有歌迷來和偶像自拍順便聽彩排漏音。李政龍攝


第40屆金唱片獎本週末（1/10）將在台北大巨蛋登場，主辦單位昨（1/7）日完成大巨蛋外圍柱面布置，包含Jennie、蔡依林、許光漢、邊佑錫、CORTIS等人柱面一字排開，吸引不少粉絲在上下班時段直奔現場拍照留念，典禮倒數儀式感瞬間拉滿。

今年金唱片最有感的不是紅毯，而是場外柱子，頒獎嘉賓與演出卡司各自「一柱一組」，現場可見安孝燮、宋仲基、邊佑錫、蔡依林、許光漢等人的視覺海報；表演陣容的柱面也已貼好貼滿，包括TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、BLACKPINK成員Jennie等，讓粉絲提前解鎖拍照熱點。

有粉絲在網路上分享，目前場外人潮尚未湧現，反而更好取景拍照，索性把探路當作行前彩排，先確認哪一區最好拍、哪根柱子最值得合照，為正式活動日預作準備，金唱片還沒開場，粉絲已先進入「備戰模式」。

本屆金唱片獎首度移師台灣舉辦，典禮將於1月10日在台北大巨蛋舉行，由成始璄搭檔文佳煐主持，來台卡司共18組，包含 BLACKPINK Jennie、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、NCT WISH、ZEROBASEONE、ATEEZ、Stray Kids、MONSTA X、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、ARrC、CLOSE YOUR EYES、izna、KiiiKiii。頒獎嘉賓方面，宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定來台，蔡依林與許光漢也將現身。

轉播資訊方面，典禮當天16時至17時為紅毯時段，頒獎典禮於17時30分至23時進行；台灣由TVBS歡樂台全程直播，海外則同步於韓國Naver、日本ABEMA及其他地區PRIZM播出，讓全球粉絲零時差共享盛會。

