金唱片獎點亮大巨蛋 南科音樂節熱力開唱

迎接國際級音樂盛事與年終消費熱潮，台北與台南各自啟動大型活動搶攻市場。第40屆金唱片獎1月10日首度登上台北大巨蛋，台北市府以「五大城市應援組合」全面迎賓；同時「來台北有購嗨 消費歡樂抽」累積登錄金額突破20億元，抽獎熱度持續升溫。而台南市將於1月24日舉辦「2026南科迎曦音樂節」，集結重量級卡司打造湖畔音樂饗宴。

金唱片獎為韓國最具代表性的全球音樂頒獎典禮之一，這次選在台北市舉辦，別具指標意義。台北市府特別於大巨蛋周邊打造象徵榮耀的「台北限定金色燈海」，並設置「金唱片卡司打卡柱」與限定應援旗幟，營造濃厚追星氛圍，與全球歌迷一同為偶像應援。

超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids及ENHYPEN驚喜獻聲，錄製專屬歡迎播音，自即日起至1月10日在捷運國父紀念館站限定播放，並同步推出台北專屬歡迎影片，於捷運國父紀念館站5號出口、中山站藝文廊、台北車站B3電視牆等處放映，讓粉絲在城市移動間也能感受偶像魅力。

另外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」自開跑以來反應熱烈，累積發票登錄金額超過20億元，並已率先抽出第2組達標加碼獎「美國雙人來回機票」。隨著登錄速度持續加快，第3組幸運得主可望提前誕生。台北市府指出，近期台股表現穩健，也帶動整體消費信心升溫。

接續登場的月月抽以「年終犒賞抽」為主題，台北市府提醒民眾把握1月15日前的消費與登錄期限，即有機會抽中台積電股票、OSIM腿部按摩機、水美溫泉會館雙人住宿券及台北市精品咖啡金杯獎禮盒等多項好禮，讓日常消費成為迎向新年的最佳回饋。

台南市政府為擴大新市區與南科周邊觀光量能，攜手南科管理局共同舉辦「2026南科迎曦音樂節」，於1月24日下午3時至晚間9時，在迎曦湖南側草坪盛大演出。台南市長黃偉哲表示，希望透過音樂節，帶領民眾認識台南除了古蹟、美食之外的嶄新玩法。

本屆音樂節卡司橫跨世代與曲風，包括Akuba Funk、DJ Swallow妖嬌、傻子與白痴、草屯囝仔、李千娜、芒果醬，並由金曲歌王蕭煌奇壓軸獻唱。民眾可白天順遊南科考古館、樹谷園區、新化老街等景點，規畫結合音樂、文化與休閒的輕旅行行程，更可參加「2025台南購物節」消費抽獎，為旅程增添更多驚喜。

