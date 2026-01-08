金唱片獎「週末登上大巨蛋」！演出、頒獎、入圍名單一次看

金唱片本周末在大巨蛋登場。李政龍攝



被譽為「韓國葛萊美」的第40屆金唱片獎首度移師海外、首站選在台灣，即將在1月10號於台北大巨蛋登場舉辦，紅毯於下午4點開始，頒獎典禮則是在5點30分開始。今年陣容星光熠熠，總共18組藝人登場演出，除了BLACKPINK成員Jennie、CORTIS、ENHYPEN、Stray Kids等人氣團體、歌手之外，台灣代表蔡依林、許光漢也會現身，令粉絲們期待不已。

一、金唱片獎背景與評選制度

金唱片獎創立於1986年，由日刊體育報與韓國唱片產業協會共同主辦，2001年正式定名為「金唱片獎」。該獎項以專輯實體銷量、數位音源使用量及專業評審綜合評選為主要依據，被視為韓國流行音樂界最具權威性的年度獎項之一，也有「韓國葛萊美獎」之稱。

第40屆金唱片獎主持、演出陣容華麗。翻攝自超級圓頂

二、第40屆主持陣容

今年由歌手成始璄與演員文佳煐共同擔綱。成始璄出道25年，代表作有〈兩個人〉、〈你的每個瞬間〉，此次第10度主持金唱片獎；童星出身的文佳煐，近年推出《女神降臨》、《愛情的理解》、《那個男人的記憶法》等多部人氣戲劇作品受到國際觀眾關注，兩人搭檔備受期待。

三、頒獎嘉賓陣容

頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，韓國方面邀請到宋仲基、邊佑錫及安孝燮出席；台灣則由剛完成台北大巨蛋演唱會的蔡依林，以及在韓國同樣擁有高知名度的許光漢擔任頒獎人。

許光漢將為金唱片頒獎。超級圓頂提供

四、表演嘉賓

JENNIE（BLACKPINK）、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、NCT WISH、ZEROBASEONE、ATEEZ、Stray Kids、MONSTA X、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、ARrC、CLOSE YOUR EYES、izna、KiiiKiii（排名不分先後）

金唱片公布首波表演卡司，包含BTS師弟團、新生代團體 CORTIS。翻攝自IG @golden_disc

金唱片卡司ENHYPEN。翻攝自IG @golden_disc

金唱片卡司LE SSERAFIM。翻攝自IG @golden_disc

五、入圍名單

（1）數位音源本賞（依官方順序）

Rosé、LE SSERAFIM、MAKTUB、MEOVV、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、SEVENTEEN、IVE、IU、aespa、OVAN、ALLDAY PROJECT、Woody、JENNIE、ZO ZAZZ、G-Dragon、KiiiKiii、PLAVE、Hearts2Hearts、黃嘉藍

金唱片卡司ZEROBASEONE。翻攝自IG @golden_disc

金唱片卡司NCT WISH。翻攝自IG @golden_disc

（2）專輯本賞（依官方順序）

THE BOYZ、RIIZE、伯賢、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、&TEAM、S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、JENNIE、ZEROBASEONE、G-Dragon、Jin、TXT、TWICE

金唱片卡司IVE。翻攝自IG @golden_disc

金唱片卡司人氣女團izna。翻攝自IG @golden_disc

金唱片首波卡司包含ALLDAY PROJECT。翻攝自IG @golden_disc

（3）新人獎（依官方順序）

NouerA、idntt、IDID、AHOF、ALLDAY PROJECT、izna、ZO ZAZZ、CORTIS、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、KickFlip、Hearts2Hearts

六、直播平台資訊

國內將由TVBS進行電視直播，並同步於Disney+線上平台播出，海外觀眾則可透過Naver、ABEMA及PRIZM等平台收看。

