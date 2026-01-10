金唱片男神壓線來台！「2大咖男星」現身機場 粉暴動嗨喊：像在首爾

記者陳宣如／綜合報導

韓國音樂界年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」今（10）日晚間將於台北大巨蛋盛大登場，這也是金唱片史上首度移師台灣舉辦，消息曝光後即引發高度關注。下午紅毯星光大道率先揭幕，眾多歌手、頒獎人與主持人將輪番亮相，其中兩大韓流男神安孝燮、邊佑錫今早自韓國出發，正式啟程來台，一舉一動皆成焦點。

邊佑錫（左）、安孝燮（右）擔任金唱片頒獎人，今早壓線來台。（圖／翻攝自Newsen）

在仁川國際機場時，安孝燮戴著紅色鴨舌帽與口罩，搭配全罩式耳機遮住大半臉龐，造型低調卻仍難掩明星氣場。他不僅親手收下粉絲遞上的信件，對粉絲的提問也逐一回應。有粉絲詢問他是否品嚐過近期在韓國掀起話題的「杜拜巧克力」，安孝燮坦言尚未嘗試，隨後被粉絲遞上巧克力時，當場驚喜笑回：「真的嗎？」展現親切一面。他也透露日前剛返回加拿大探望父母，登機前手上早已堆滿粉絲信件與禮物，與粉絲互動零距離。安孝燮過去憑藉戲劇《社內相親》穩坐「國民男友」地位，近年再以《K-POP 獵魔女團》持續擴大國際知名度，此次來台出席金唱片，也被視為典禮焦點之一。

韓國氣溫逼近零下，邊佑錫在仁川機場時不停搓手取暖。（圖／翻攝自Newsen）

邊佑錫同樣於仁川機場被捕捉身影，他身穿黑色長大衣，內搭灰色連帽上衣與白色上衣，整體以黑白灰色系展現低調時尚感。當天韓國氣溫逼近零下、寒風直吹，他一路不停搓手取暖，仍配合媒體比出愛心、揮手致意，進入機場大廳時更主動向現場打招呼「新年快樂」，並收下粉絲送上的信件。因主演夯劇《背著善宰跑》人氣暴漲的他，近期正投入與 IU 合作的新劇《21世紀大君夫人》拍攝，昨（9）日也在 IG 限動曬出台灣粉絲準備的應援餐車認證照，顯見與粉絲互動密切。

稍晚，兩人均已抵達桃園國際機場，現場早已聚集大批粉絲與媒體守候。安孝燮坐上機場接駁車保持輕鬆笑容，不時向粉絲點頭致意；邊佑錫則揮手回應呼喊聲，並簡單與媒體、粉絲互動，展現親切風範。

宋仲基（左）、安孝燮（中）、邊佑錫（右）三大男神現身台北大巨蛋擔任金唱片頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂提供）

金唱片今年邁入第40屆，舞台陣容星光熠熠，包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE以及ZO ZAZZ等18組歌手。頒獎嘉賓方面，韓國三大男神宋仲基、安孝燮、邊佑錫，以及台灣天后蔡依林、「國民老公」許光漢同台亮相，締造台韓演藝圈夢幻聯動。隨著典禮進入倒數，多位韓星接連現身台北，也讓粉絲直呼彷彿置身首爾街頭，韓流熱潮全面席捲台灣。

