金唱片登大巨蛋！蔡依林.許光漢.韓3男神當頒獎人 粉絲：票更難搶了

2026開年含金量最高的南韓K-pop音樂饗宴「第40屆金唱片頒獎典禮」，將首度移師台北大巨蛋舉行，演出陣容堪稱歷代級豪華，且許光漢、蔡依林也將作為地主代表，擔任頒獎嘉賓，讓不少粉絲又喜又憂，喜的是能見到偶像，憂的是票更難搶了。

新生代男團CORTIS。圖／翻攝自CORTIS@IG

人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團Stray Kids、ENHYPEN，及新生代備受矚目的男團CORTIS，在AAA頒獎典禮後，明年初將再登台，出席2026韓國指標音樂獎項第40屆金唱片頒獎典禮，且時隔七年，JENNIE再度在金唱片舞台亮相，也是首度以個人身分在台北大巨蛋演出。

時隔七年，JENNIE再度在金唱片舞台亮相。圖／翻攝自金唱片@IG

本屆金唱片總計18組表演藝人，讓哈韓族超興奮，不僅如此頒獎嘉賓陣容也很強大，台灣的男神許光漢、女神蔡依林作為地主代表擔任頒獎嘉賓，另外還有韓國三大男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基，讓不少粉絲直呼這票恐怕超難搶。

許光漢、蔡依林、南韓三大男神擔當頒獎嘉賓。圖／台視新聞

被譽為韓國葛萊美音樂盛會的南韓K-pop音樂饗宴，首度移師台北大巨蛋，全場採實名制，票價最高近九千，陣容堪稱歷代級豪華，韓流強勢襲台再創話題。

台北／楊宗諺、黃聖權 責任編輯／陳俊宇

