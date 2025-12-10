金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

紅到韓國去的台灣男神許光漢將擔任金唱片頒獎嘉賓。（資料照片）

天后蔡依林也將出席金唱片的頒獎典禮。（資料照片）

迎接40周年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於明年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，除了已經公布的18組演出藝人、3位頒獎嘉賓之外，10日更加碼宣布亞洲男神許光漢以及天后蔡依林將擔任頒獎嘉賓。

2026年開年含金量最高的K-pop音樂饗宴《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫3位頒獎嘉賓，地主隊代表許光漢和屆時剛完成台北大巨蛋演唱會的蔡依林，也將在金唱片現身。

在日前完整公開的18組卡司中，JENNIE首度以個人身分在台北演出，同時也是首位在台北演出的BLACKPINK成員，她今年以首張正規專輯《Ruby》登上Coachella音樂季，證明世界級的實力與地位。

此外，ZEROBASEONE已連續3年出演金唱片頒獎典禮，本次也將帶來金唱片限定舞台。「怪物新人」CORTIS也將透過金唱片迎接新的1年，他們以「Young Creator Crew」為概念，參與音樂、舞蹈、MV創作，出道專輯首周銷量突破43萬張，創下2025年新人最高紀錄。