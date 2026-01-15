金唱片直播創Disney＋開台紀錄！靠飛輪效應打造世代粉絲黏著度

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂受訪分享迪士尼內容策略。（迪士尼提供）

華特迪士尼公司持續在台灣市場擴大佈局，香港及台灣總經理總經理陳永樂今（15日）受訪不只聊到2026年平台的規劃，也詳盡分享了迪士尼如何透過獨有的「飛輪效應」（Flywheel Effect），串聯串流平台Disney＋、院線大片、線下體驗與在地內容，構建一個讓粉絲「黏」得更緊的品牌生態圈。

談到內容策略，陳永樂形容台灣觀眾的口味「非常多元」，也是Disney＋持續投資多類型內容的重要原因。從院線電影到影集，Disney＋都能形成明顯的觀看連動效應。以近期表現亮眼的《動物方城市2》為例，電影在台灣票房接近7億元，也同步帶動《動物方城市》首集及相關內容在平台上的觀看熱度，同時相關角色商品如尼克和茱蒂的娃娃也成為年輕人包包上的熱門掛件，《阿凡達：火與燼》（簡稱《阿凡達3》）亦呈現相同趨勢，院線上映後，平台上的重播與補看明顯成長，「前2集在Disney＋的重複觀看率顯著提升」。

影集方面，日韓原創內容已成為Disney＋在亞太市場的重要支柱。陳永樂表示，過去4年韓劇投資力道持續加強，去年包括全智賢和姜棟元主演《暴風圈》、玄彬和鄭雨盛主演《韓國製造》等在台灣市場都獲得高度討論，「最主要的目標是迎合不同觀眾的口味，因此平台上既有較沉重的犯罪題材，也有輕鬆的愛情故事」，2026年備受期待的韓劇包括IU和邊佑錫主演《21世紀大君夫人》、池昌旭和今田美櫻合作的《Merry Berry Love》等。

《阿凡達：火與燼》在台已賣破4億台幣。（二十世紀影業提供）

除了影視內容，Disney＋也積極拓展大型直播形式，涵蓋電競與音樂活動。陳永樂透露，《英雄聯盟》電競賽事在11地區直播，其中台灣的觀看表現特別亮眼，顯示台灣擁有成熟且熱情的電競觀眾群。上週剛在台北大巨蛋舉行的韓國頒獎典禮「第40屆金唱片頒獎典禮」更成為重要里程碑，直播不僅無廣告，還有即時翻譯，創下Disney＋台灣上線以來，單一內容最高觀看時數的紀錄，之後也開放長達1年的重播觀看，「網路上的回饋非常正面，這也讓我們更有信心持續嘗試不同形式的直播內容。」

針對觀眾高度關注的華語內容，陳永樂直言，華語劇是Disney＋不可或缺的一環。回顧過去一年，平台幾乎每兩個月就推出一部陸劇，接下來，備受期待的台劇《凶宅專賣店》和《動物園》也將登場，陳永樂也透露，團隊仍持續評估更多台劇企劃，希望未來能推出更多為台灣觀眾量身打造的原創內容。

金唱片在Disney+直播創在台開台最高觀看時數，圖為Jennie走紅毯。（郭吉銓攝）

陳永樂多次提到「飛輪效應」是迪士尼最獨特的競爭力，能透過多個觸點與消費者互動，除了內容本身，在台灣也透過舉辦音樂會、冰上迪士尼、路跑活動、快閃店等，讓角色與IP走進日常生活，像是去年適逢《玩具總動員》30週年、《動物方城市2》相關主題活動，以及《冰雪奇緣》、《獅子王》音樂會等，都成功吸引親子族群參與，讓角色不只存在於螢幕前。

陳永樂再度強調，迪士尼的成功之處在於能培養長期粉絲，他舉例，許多人從小看《冰雪奇緣》，喜歡艾莎和安娜，會穿公主裙去聽音樂會，以及購買相關商品，這些童年體驗會伴隨他們成長，當他們長大後，又會帶著自己的孩子重溫這些經典，形成世代傳承的粉絲文化，進一步強化粉絲黏著度，他自豪地說：「從小孩到大人，跟著角色一起長大，這些作品的共同點，就是非常角色導向，也是為什麼即使30年後再看，依然不會過時。」

回顧2025年，陳永樂形容是「非常豐收的一年」，很開心迪士尼擁有《星際寶貝：史迪奇》、《動物方城市2》、《阿凡達：火與燼》3部全球票房突破10億美金大關的作品。展望2026年，他提及《穿著Prada的惡魔2》、《玩具總動員5》與《復仇者聯盟：末日崛起》等備受影迷期待的續集，希望能「更光更亮」，持續發揮迪士尼的飛輪效應，從電影到Disney＋、周邊商品，乃至各項活動，透過不同觸點相互呼應，讓粉絲越來越喜愛這個品牌。

