金唱片直擊/許光漢自嘲撒嬌舞「安堆」道歉 撂韓文推：台北美食真的很多

被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮，今（1/10）在臺北大巨蛋盛大登場，男神許光漢受邀擔任頒獎嘉，先是在TWS表演環節露臉，大跳「撒嬌蚊子舞」十分可愛；接著現身頒獎時，開玩笑詢問台下剛剛跳得怎麼樣，「安堆唷（不好嗎）？Sorry」，引得台下立即用尖叫聲反駁他。

當全場觀眾都關注在男團TWS的表演時，許光漢悄然坐上了藝人席，當TWS演出〈OVERDRIVE〉，邀請藝人參加撒嬌蚊子舞挑戰時，全場觀眾才發現，男神竟然在那裡！尤其當許光漢隨著節奏扭來扭去時，又萌又帥，是讓全場尖叫聲不斷。

許光漢（中）跟LE SSERAFIM一葉（左）、恩採（右）一起跳撒嬌蚊子舞。（圖/讀者提供）

而在撒嬌舞環節後，許光漢隨即下台，不見蹤影，直到頒發「NAVER AI CHOICE」獎項才再度出場，男神一走出來，就吸引大巨蛋全場尖叫不斷。他先用韓文向台下說到：「大家好，我是許光漢，很開心見到大家，歡迎各位來到台北。台北美食真的很多，如果有時間的話，Please enjoy it。」

接著，許光漢改以中文說：「很高興可以參與第40屆金唱片頒獎典禮，現在心情既興奮又緊張，真的感到非常榮幸，之前主演的作品在韓國受到很多觀眾的喜愛，那段時間真的讓我非常開心跟幸福，非常謝謝。」

談到K-POP在世界上如此流行，許光漢認為最有趣以及最有活力的，正是舞到挑戰，「平常在滑社群的時候，常常會看到藝人們用各自的方式，詮釋同一首歌、同一首舞蹈，每次看到都會覺得，『啊！原來，音樂可以這樣玩』，粉絲跟藝人之間，不只是站在舞台兩端，而是一起參與、一起完成同一個的瞬間，我覺得這就是K-POP的魅力」。

許光漢受邀擔任頒獎人。（圖/讀者提供）

他更提到自己剛剛跳的撒嬌蚊子舞，「所以，所以，我剛剛有藉這個機會，挑戰了一下」，並詢問大家「覺得還OK嗎」，大家也用超熱情的尖叫聲回應，但許光漢卻開玩笑用說，「安堆唷（不好嗎）？Sorry」！立即又引發全場尖叫反駁，互動十分有趣。

