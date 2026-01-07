金唱片第一獎出爐！BTS JIN奪冠 傳完整體高雄世運開唱⋯時間點曝光

記者林汝珊／台北報導

防彈少年團JIN獲金唱片人氣獎。（圖／翻攝自IG）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺北大巨蛋舉行。第一個獎項，由觀眾網路票選的人氣獎結果出爐，由防彈少年團JIN奪下男團部門冠軍，女團部門第一名則由女團Hearts2Hearts拿下。

女團Hearts2Hearts獲人氣獎。（圖／翻攝自IG）

由觀眾投票參與的人氣獎，結果出爐，男團由防彈少年團JIN奪冠，第2、3名分別為ENHYPEN與TOMORROW X TOGETHER；女團則是由出道不久的SM女團Hearts2Hearts拿下第一名，接續分別為LE SSERAFIM與BLACKPINK JENNIE。

廣告 廣告

雖然JIN此次不會出席頒獎典禮，不過有消息傳出，BTS有望於今年下半年來台舉辦大型演唱會，場地可能選在可容納5萬人以上的高雄世運主場館。雖還未證實，不過已讓粉絲都相當期待。

更多三立新聞網報導

莫莉是誰？《大學生了沒》通告咖轉戰精品圈 拉IU手裝熟黑歷史再被挖

跨海訪問／金宣虎精通4國語言！對決高允貞喊認輸：反而韓文超卡

EXO主唱CHEN回來了！巡演首站台北開唱 狂讚香腸小籠包

直擊／NEXZ 2000張門票秒殺！大秀肌肉翻跳Stray Kids神曲 粉絲全暴動

