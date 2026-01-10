金唱片紅毯圖輯／Cortis跑錯路超糗！TWS撒嬌舞全場尖叫 JENNIE亮相氣場全開

【緯來新聞網】怪物新人男團 Cortis 今（10）日稍早現身金唱片頒獎典禮紅毯，成為本屆首組走上紅毯的團體。5名成員身穿全黑皮衣外套登場，以成熟俐落的造型亮相，一現身便親切向現場媒體揮手致意，為典禮揭開序幕。

Cortis帥氣登場、JENNIE氣場全開。（圖／記者陳明中攝）

Cortis 由台灣成員趙雨凡（James）與金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬組成，出道後憑〈Go〉、〈Fashion〉等作品迅速累積人氣。此次以第一組身分走紅毯，成員們依序向鏡頭打招呼，展現穩健台風。離場時，現場媒體高喊「帥氣」，趙雨凡聽見後露出靦腆表情並鞠躬致意，引起關注。

CORTIS。（圖／記者陳明中攝）

有趣的是，由於首組出場流程較為緊湊，Cortis 在退場時一度走錯方向，在工作人員即時指引下趕緊轉向另一側通道，成員們邊小跑邊露出害羞笑容，這段插曲意外成為紅毯花絮，也讓現場氣氛更加輕鬆。

LE SSERAFIM 。（圖／記者陳明中攝）

第40屆金唱片頒獎典禮今台北大巨蛋 舉行，典禮星光熠熠，匯集多組韓流與華語樂壇重量級歌手。表演名單除 Cortis 外，還包括 ATEEZ、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、MONSTA X、ZEROBASEONE 等團體；曾於2025年有亮眼表現的Jennie 與 Stray Kids 也將再度登台演出。

stray kids。（圖／記者陳明中攝）

另外因歌曲〈OVERDRIVE〉掀起撒嬌舞熱潮的TWS紅毯時也應要求大方展示撒嬌舞，瞬間引起全場尖叫。值得一提的是，透過選秀節目誕生的限定團體ZEROBASEONE（ZB1）原訂於 2026 年 1 月結束團體活動，不過官方日前宣布，經全體成員一致同意，將活動期限延長至3月，由於團體解散時程已進入倒數，本屆金唱片頒獎典禮也被視為 ZEROBASEONE 可能最後一次以全員身分在台灣公開亮相，格外引發粉絲關注。

IVE。（圖／記者陳明中攝）

TWS。（圖／記者陳明中攝）

JENNIE氣場全開。（圖／記者陳明中攝）

ZEROBASEONE（ZB1）。（圖／記者陳明中攝）

TWS。（圖／記者陳明中攝）

ENHYPEN。（圖／記者陳明中攝）

