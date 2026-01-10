金唱片紅毯圖輯／Cortis跑錯路超糗！TWS撒嬌舞全場尖叫 JENNIE亮相氣場全開
【緯來新聞網】怪物新人男團 Cortis 今（10）日稍早現身金唱片頒獎典禮紅毯，成為本屆首組走上紅毯的團體。5名成員身穿全黑皮衣外套登場，以成熟俐落的造型亮相，一現身便親切向現場媒體揮手致意，為典禮揭開序幕。
Cortis帥氣登場、JENNIE氣場全開。（圖／記者陳明中攝）
Cortis 由台灣成員趙雨凡（James）與金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬組成，出道後憑〈Go〉、〈Fashion〉等作品迅速累積人氣。此次以第一組身分走紅毯，成員們依序向鏡頭打招呼，展現穩健台風。離場時，現場媒體高喊「帥氣」，趙雨凡聽見後露出靦腆表情並鞠躬致意，引起關注。
CORTIS。（圖／記者陳明中攝）
有趣的是，由於首組出場流程較為緊湊，Cortis 在退場時一度走錯方向，在工作人員即時指引下趕緊轉向另一側通道，成員們邊小跑邊露出害羞笑容，這段插曲意外成為紅毯花絮，也讓現場氣氛更加輕鬆。
LE SSERAFIM 。（圖／記者陳明中攝）
第40屆金唱片頒獎典禮今台北大巨蛋 舉行，典禮星光熠熠，匯集多組韓流與華語樂壇重量級歌手。表演名單除 Cortis 外，還包括 ATEEZ、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、MONSTA X、ZEROBASEONE 等團體；曾於2025年有亮眼表現的Jennie 與 Stray Kids 也將再度登台演出。
stray kids。（圖／記者陳明中攝）
另外因歌曲〈OVERDRIVE〉掀起撒嬌舞熱潮的TWS紅毯時也應要求大方展示撒嬌舞，瞬間引起全場尖叫。值得一提的是，透過選秀節目誕生的限定團體ZEROBASEONE（ZB1）原訂於 2026 年 1 月結束團體活動，不過官方日前宣布，經全體成員一致同意，將活動期限延長至3月，由於團體解散時程已進入倒數，本屆金唱片頒獎典禮也被視為 ZEROBASEONE 可能最後一次以全員身分在台灣公開亮相，格外引發粉絲關注。
IVE。（圖／記者陳明中攝）
TWS。（圖／記者陳明中攝）
JENNIE氣場全開。（圖／記者陳明中攝）
ZEROBASEONE（ZB1）。（圖／記者陳明中攝）
TWS。（圖／記者陳明中攝）
ENHYPEN。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金唱片／韓團台北美食打卡清單一次看！ Stray Kids Felix嗑麻辣鍋 LE SSERAFIM朝聖文青咖啡廳
【緯來新聞網】2026金唱片今晚（10日）將在大巨蛋登場，16組韓團嘉賓接連搭機抵台，包括Stray緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
金唱片／JENNIE抵台展現I人個性 宋仲基親切揮手、Stray Kids成員LeeKnoew腳傷恢復
【緯來新聞網】2026金唱片頒獎典禮將於明（10日）在大巨蛋登場，眾多韓星包括BLACKPINK成員緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
金唱片／Cortis 懂吃！台北同款美食超道地 全糖珍奶喝這家 師大夜市嗑炸排骨、滷味
【緯來新聞網】2026金唱片今晚（10日）將在大巨蛋登場，眾多韓星都在台北街頭出沒，其中怪物新人男團緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
金唱片／JENNIE一襲紅裙亮相氣場全開 聽到「關鍵字」笑開懷
【緯來新聞網】南韓人氣女團BLACKPINK成員JENNIE，今（10日）以一襲亮眼紅色禮服現身20緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片即時得獎名單／Rosé、ALLDAY PROJECT摘音源本賞 IVE、RIIZE奪專輯本賞…直播平台不斷更新
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，特別的是明年確定將在台灣舉辦，2026年1月10日在台北大巨蛋登場！繼先前公布的AAA頒獎典禮將在桃園舉辦後，又有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，回顧2024年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像皆在列，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 個月前 ・ 發表留言
中國爆紅App「死了麼」衝上榜首 名字太不吉利掀熱議
中國蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的應用程式，迅速衝上付費軟體排行榜第一名，儘管它設計初衷良善，爆紅的同時也因名稱過於直白、不吉利，仍在網路上引來不少批評聲浪。對此，開發團隊強調，產品初衷其實是為了守護獨居族群的生活安全，立意並非譁眾取寵。太報 ・ 2 小時前 ・ 1
CORTIS趙雨凡在地人超會帶！接地氣掃公館美食被直擊「珍奶甜度嚇壞台灣人」
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋盛大舉行，多組韓星陸續抵台，其中，怪物新人男團CORTIS的趙雨凡在台灣長大，抵台第一晚也就是9日晚上，被目擊趙雨凡領軍，抵達公館商圈吃美食、喝手搖，飲料的甜度冰塊也被公開，一致選擇「全糖」的珍珠奶茶，讓網友嚇得直呼：「我的天！」太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
師大夜市滷味創始店推薦宵夜美食-燈籠滷味
師大夜市滷味創始店推薦宵夜美食-燈籠滷味Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金唱片最好座位是這六區！ 近距離看韓星超幸運
第40屆金唱片10日於台北大巨蛋登場，典禮40年來首度移師海外舉行，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名的工作人員及保鑣，為2026年拉開華麗盛大的開場。後台提供的餐食，也充斥著滿滿台灣味，讓遠道而來的藝人和工作團隊，都能一飽口福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
金唱片》CORTIS黑勁裝現身「退場走錯邊」 台成員趙雨凡引尖叫
有「韓國的葛萊美獎」稱號的第40屆金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣舉行，今(10日)下午4時星光大道部分在台北大巨蛋前展開，稍早登上紅毯。新生代大勢男團CORTIS稍早全體穿黑色勁裝現身，引來許多尖叫，其中台灣成員趙雨凡的帥氣外貌引來許多討論，但他們稍早退場時不慎走錯邊，成為意外插曲。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
古天樂睽違12年撲台 親解病情：好小的事
《尋秦記》在香港上映首日便打破香港影史的開票紀錄，上映1周票房已破5000萬港幣（約2億元台幣），總監製兼主演古天樂睽違12年來台，昨晚（1╱8）與女主角宣萱出席台北首映會，日前他疑因過度操勞掛病號，對此，他澄清只是小感冒，還說：「好小的事，看過醫生就沒事了。」太報 ・ 1 天前 ・ 3
直擊／宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光
韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於本週六（10日）在台北大巨蛋登場。擔任頒獎嘉賓的宋仲基，今（9日）下午，他搭乘CI161班機抵台，身穿灰色帽T並將帽子拉起，搭配黑色口罩低調現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
古天樂鬆口和宣萱「不只是朋友」 談《尋秦記》續集：不能單看票房
時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。談到票房期許，古天樂抱持平常心，認為「每部電影都有自己的命運」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
CORTIS首先登金唱片紅毯！離場走錯方向 逗趣模樣遭直擊
[FTNN新聞網]記者吳雨婕、黃鈺晴／綜合報導南韓盛事「金唱片頒獎典禮」於今年迎來40周年，並移師到台北大巨蛋舉行，紅毯於今（10）日下午4點開始，而因為一首...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片｜「CORTIS」跳進大巨蛋 3.3萬粉暴動尖叫
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）傍晚5點30分在台北大巨蛋登場，由成始璄與文佳煐擔綱主持，2人都以中文自我介紹，文佳煐小露美腿，成始璄還加碼用中文問：「大家準備好了嗎？」揭開典禮序幕。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
（直擊）金唱片最大咖演員到了！宋仲基相隔9年抵台 親切揮手超有禮貌
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，宋仲基在今天下午搭乘CI161抵達桃園機場，這是他繼粉絲見面會之後，相隔9年再度來台。宋仲基以《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等韓劇深受亞自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
金唱片男神壓線來台！「2大咖男星」現身機場 粉暴動嗨喊：像在首爾
韓國音樂界年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」今（10）日晚間將於台北大巨蛋盛大登場，這也是金唱片史上首度移師台灣舉辦，消息曝光後即引發高度關注。下午紅毯星光大道率先揭幕，眾多歌手、頒獎人與主持人將輪番亮相，其中兩大韓流男神安孝燮、邊佑錫今早自韓國出發，正式啟程來台，一舉一動皆成焦點。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金唱片韓星「分頭出沒」台北！CORTIS掃街公館美食 LE SSERAFIM搶曬在台美照
南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮首度移師海外，今（10）日於台北大巨蛋登場，未演先轟動。包括JENNIE、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、LE SSERAFIM等18組頂級卡司陸續抵台，台北街頭彷彿成了大型追星現場。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
快關窗！嘉義保麗龍工廠廢料起火 黑煙狂竄數公里消防急馳灌救
隨著強烈冷氣團南下，天乾物燥之際，嘉義市保義路一處保麗龍加工廠於今（9）日傍晚傳出火警。下午 5 時 51 分許，該廠區突冒出沖天巨浪般的漆黑濃煙，且伴隨明顯烈焰，由於保麗龍燃燒時氣味刺鼻且火勢兇猛，引發周邊工業區居民與駕駛高度恐慌。嘉義市消防局不敢掉以輕心，立即啟動大規模應變機制，調派 5 個分隊及大批義消馳援。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言