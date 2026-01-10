金唱片紅毯直擊》趙雨凡回家鄉比YA！CORTIS全員傻傻走錯邊

CORTIS的MARTIN(左起)、嚴成玹、安乾鎬、趙雨凡及金主訓。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今天(10日)在臺北大巨蛋舉行。去年才出道的新人男團CORTIS第一個走上紅毯，被主持人要求比出YA的動作，不免讓人想到台灣人都很愛喊「YA」。

CORTIS堪稱現今最夯的新人男團，他們去年才來高雄參加AAA頒獎典禮，獲得滿堂彩。相隔1個月再度來台參加金唱片頒獎典禮，地點正是成員「JAMES」趙雨凡的家鄉台北，昨天晚間趙雨凡才帶著成員們在台北大快朵頤，公館的金雞園更成為COER的新聖地。

今天MARTIN、嚴成玹、安乾鎬、趙雨凡、金主訓登上金唱片紅毯，5人都身穿黑色勁裝，帥氣十足，只是在拍完照之後立刻破功，因為他們要離場時直接走錯邊，一群人你看我我看你，最後趕快跑回另外一邊，畫面全被拍了下來，實在有夠可愛。

昨天同樣在台北趴趴走的還有ALLDAY PROJECT，今天則是第二組登上金唱片紅毯，他們的服裝相當用心，以黑色、金色為主，完美符合「金唱片」的視覺，尤其是「新世界千金」ANNIE直接把金色穿上身，十分貴氣，展現財閥家的氣勢。

2026開年含金量最高的K-pop音樂饗宴《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，主辦單位超級圓頂今天(10日)也驚喜宣布，亞洲男神許光漢和屆時剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

日前完整公開包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組K-pop年度極選陣容之後，隨即引發熱烈討論。

