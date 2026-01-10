金唱片紅毯直擊》BLACKPINK JENNIE女王駕到！火紅平口禮服霸氣全開

BLACKPINK的JENNIE今天登上紅毯氣勢全開，一身火紅色裝扮霸氣十足。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK的JENNIE今天(10日)於第40屆金唱片頒獎典禮登場，她一登上紅毯氣勢全開，一身火紅色裝扮霸氣十足。

JENNIE以火紅平口禮服登場，掀起全場驚呼聲，不過身為I人的她入場時看起來相當緊張，但之後就進入狀況，展現女王氣場，殺光現場鎂光燈。

韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》於1月10日首度移師臺北大巨蛋舉行。除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，亞洲男神許光漢和屆時剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

卡司陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等18組。

