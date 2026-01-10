金唱片紅毯／超美主持被讚爆！起底是「JTBC當家主播」 三語言切換超狂
娛樂中心／蔡佩伶報導
南韓年度音樂盛事金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年首度移師海外，於今（10）日在台北大巨蛋盛大登場，寫下歷史性一刻。典禮尚未正式開始，下午4點率先展開的紅毯活動便成功炒熱現場氣氛，而最大亮點之一，就是紅毯主持人，JTBC當家主播金夏恩。
此次韓方特別派出精通中文的金夏恩來台坐鎮紅毯，她一開場便以中文、英文、韓文三語流暢切換，向現場媒體與觀眾致意，展現高度國際感，也迅速拉近與台灣媒體的距離。整場紅毯主持過程中，她不僅發音精準、節奏穩定，還能即時接住藝人反應，適時拋話、帶情緒，成功讓紅毯不只是「走流程」，而是充滿互動與溫度。
金夏恩以一襲黑色禮服現身，高衩剪裁勾勒出俐落線條，氣場全開卻又不會太搶鏡，當每組藝人踏上紅毯，她總能迅速掌握亮點，給足情緒價值，讓藝人自然放鬆，也讓現場氣氛持續升溫，表現獲得不少粉絲關注與討論。
事實上，金夏恩能在如此大型的國際舞台上獨挑大樑，並非偶然。她現年32歲，畢業於梨花女子大學人文科學院，目前為JTBC代表性主播之一，長年累積的現場經驗，也讓她在金唱片紅毯上，無論臨場反應、控場能力或語言切換，都展現出高度完成度。
金唱片40週年首度在台北大巨蛋舉辦，本就備受矚目，而紅毯環節由金夏恩成功撐場，更替整場典禮定下穩定又熱鬧的基調，也讓她意外成為本屆頒獎典禮開始前，最先被點名討論的關鍵人物之一。
