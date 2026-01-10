金唱片紅毯／CORTIS首組登場！「下秒出意外」跑錯路 5人反應曝光

記者林汝珊／台北報導

CORTIS登上金唱片紅毯。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯華麗登場，人氣新人團體CORTIS率先出場。

團體CORTIS剛出道就吸引大批粉絲喜愛。第一組出場的他們，一出場就用神顏吸引全場媒體搶拍。不過由於是首組出場的關係，似乎不太熟悉紅毯路線，下場時走反了方向後，再立刻小跑步往回走，意外插曲也逗笑全場。

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

