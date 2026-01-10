金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
記者林汝珊／台北報導
\n
\n
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。
\n
\n
BLACKPINK成員Jennie來台出席金唱片頒獎典禮，身為I人的她，昨日在機場因用大外套把自己全身蓋住，引起爭議。稍早她以鮮紅色洋裝禮服霸氣亮相，並對鏡頭露出害羞笑容，看起來心情明朗許多。
\n
本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。
\n
更多三立新聞網報導
金唱片／蔡依林現身！「3聲道切換」標準韓文招呼 3.3萬粉全瘋
金唱片／許光漢合體LE SSERAFIM「咬手指」害羞撒嬌舞3萬粉尖叫
金唱片／致敬BTS！爆紅男團深情唱〈春日〉 Wonder Girls經典重現
金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這區是神位」
其他人也在看
金唱片》IVE張員瑛又來了！咬手指、拋媚眼美到令人窒息
韓國年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」今（10日）移師台北大巨蛋舉辦。稍早正進行星光大道紅毯。包含CORTIS、ALLDAY PROJECT、IVE、izna以及BLACKPINK成員JENNIE等18組藝人卡司輪番登場。其中最受矚目的女神張員瑛更是美到讓人窒息，拋媚眼的動作令人瘋狂。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
蔡依林素顏吃早午餐被野生捕獲！「身旁還有2天后」 私下交情曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后蔡依林Jolin日前在大巨蛋舉辦演唱會，創造出演唱會天花板，近來她則是在休息，今（10）日晚將擔任金唱片頒獎典禮的頒獎...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
影／TWICE再度攜手維秘！超美宣傳照曝光 子瑜和賊賊們「甜辣全開」轟動全網
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜2025年維多利亞的秘密大秀舞台上，南韓人氣女團TWICE成員娜璉、志效、MOMO、子瑜性感亮相，成功帶動商機。近日品牌再度宣布與TW...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
金唱片／Jennie連續抱回3座獎！上台緊張喊：成員不在我不太會說話
BLACKPINK成員Jennie在本屆金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，一晚三度走上舞台領獎，從個人成績到團體榮耀再到全球影響力獎項全數入袋，成為全場焦點之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 55
歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了
歐陽娣娣是資深男星歐陽龍跟傅娟的小女兒，近年也跟隨父母腳步踏入演藝圈活動。近日，掀起討論的是，歐陽娣娣合體中國男神劉宇寧在音樂節目裡合唱，不料卻遭評審砲轟「唱得太災難」，對此，劉宇寧也跳出來拯救後輩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
直擊》JENNIE來台大衣蓋頭躲起來！IVE同班機2成員親切揮手
韓國女團BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月隨團在高雄世運主場館舉辦演唱會後，相隔3個月再度踏上寶島，為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」提前來台。她於典禮前一天下午搭機抵達桃園機場，並透過環宇商務中心以VIP方式入境，同班機抵台的還有韓國女團IVE。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金唱片紅毯／張員瑛自帶濾鏡「禮服超閃」IVE銀白禮服美暈全場
IVE氣場全開，彷彿自帶柔焦濾鏡，6位成員一字排開，空氣中瞬間瀰漫香香空氣。配合主持人擺出帥氣姿勢，展現反差萌，擄獲大批粉絲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這區是神位」
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158
讀賣新聞報導，日本首相高市早苗正考慮在23日國會開議當天宣布解散眾議院，並預計在2月上旬或中旬進行改選。原因是高市判斷，...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
子瑜把內衣穿在外面！最新寫真照曝「辣到藏不住」 新照曝光再掀暴動
TWICE成員周子瑜今（9）日分享一組工作拍攝花絮照，畫面中她以粉色系內衣造型搭配休閒單品入鏡，整體風格在甜美與率性之間取得平衡，清新又不失自信氣場，照片曝光後立刻引發粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
BLACKPINK Jennie降落台北 穿搭簡約不簡單
韓國國際級女團BLACKPINK成員Jennie今（9）搭乘OZ713班機抵達桃園機場，身為2026金唱片頒獎典禮最大咖明星的她，身穿灰色千鳥紋外套搭配灰色上衣，下半身則是淺藍色牛仔褲，看起來簡約俐落的造型，其實一點都不簡單。這身打扮讓Jennie一下飛機就被稱讚，「今天怎麼這麼漂亮，看起來只有22自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
范冰冰「44歲真面目」曝光 遭疑「猛料縮水」大消風！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象。她拋下明星光環，憑藉精湛演技，出演新作《地母》，最終奪下第62屆金馬影后。目前她將事業重心轉往海外，近期她在新加坡出席公開活動，不過遭網友質疑1處身形「大消風」，意外引發熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
田馥甄飽受1困擾哭了！突發長文洩心聲：逼自己振作
田馥甄飽受1困擾哭了！突發長文洩心聲：逼自己振作EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
周杰倫帶老婆杜拜避寒！昆凌「細肩洋裝」大秀好身材
娛樂中心／林依蓉報導天王周杰倫與昆凌近日飛往杜拜開啟愜意假期，並不時透過社群平台與粉絲分享異國旅遊的點滴。昆凌不僅穿上「格紋細肩帶洋裝」大方展現凹凸有致的好身材，更分享水上活動與璀璨夜色下的優雅穿搭。周杰倫則以「Chill」一詞點出度假心境，隔著螢幕都能感受到夫妻倆在假期中的雀躍與幸福。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
高市傳解散眾議院 日圓急貶兌美元失守158大關
日本《讀賣新聞》報導，高市研議在23日國會開議當天宣布解散眾議院。據悉，高市考慮解散眾院的其中一個背景因素，是其去年上任以來一直維持高水準的內閣支持率。高市所屬的自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與執政聯盟的盟黨日本維新會加起來有233席，剛好為465席過半門檻...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 1
伊能靜穿比基尼拍出水片「58歲身材比例超狂」！ 路人抓拍差異掀熱議
1月8日，58歲的伊能靜在杜拜度假期間，透過社群平台分享了一段泳裝影片，引發關注。影片中，她從無邊際泳池走出，濕髮披肩，身形線條明顯，肩背與腰腹曲線清楚可見，夕陽映照下，整體狀態顯得相當俐落。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
金唱片／IVE攜手啦啦隊秀超狂演出！ 挑戰拋飛2層樓特技
【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，張員瑛所屬女緯來新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
機場臭臉挨批不尊重台灣！Jennie大紅禮服火辣登紅毯
機場臭臉挨批不尊重台灣！Jennie大紅禮服火辣登紅毯EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言