金唱片紅毯｜「CORTIS」打頭陣 黑旋風帥氣登場

「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）在台北大巨蛋登場，紅毯星光下午4點揭幕，男團CORTIS打頭陣，5人以黑色造型登場，又酷又帥，趙雨凡還用中文說「謝謝」，十分可愛。

ALLDAY PROJECT。HLL╱超級圓頂提供

上月才到高雄參加「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」的ALLDAY PROJECT才隔1個月再度來台，5人以黑金為造型主題，霸氣登上紅毯。TWS則以黑灰色服裝登場，6人可愛的揮手致意，重現〈OVERDRIVE〉撒嬌舞咬唇動作。

ZEROBASEONE。HLL╱超級圓頂提供

頒獎典禮5點30分登場，主持人由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓，宋仲基昨已飛抵台灣，邊佑錫、安孝燮今才壓線撲台。

TWS。HLL╱超級圓頂提供

而表演陣容星光熠熠，包括「BLACKPINK」成員Jennie、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，Disney+與TVBS歡樂台同步轉播。

