金唱片紅毯｜Jennie火紅戰袍美呆 LE SSERAFIM、IVE又甜又辣

Jennie以一襲火紅平口禮服霸氣現身。HLL╱超級圓頂提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）在台北大巨蛋登場，下午4點揭幕的紅毯星光除酷帥男團，LE SSERAFIM則不懼台北低溫，穿著露肩禮服登場，IVE也以銀白戰袍搶當最美嬌點，而當「BLACKPINK」Jennie以一襲火紅平口禮服現身，霸氣又性感模樣秒登第一美。

LE SSERAFIM。HLL╱超級圓頂提供

LE SSERAFIM宛如仙女下凡，IVE則不只露肩又露美腿，甜美又優雅，6人被要求擺出酷帥pose時還一度笑場，十分可愛。

LE SSERAFIM。HLL╱超級圓頂提供

頒獎典禮5點30分登場，主持人由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓，宋仲基昨已飛抵台灣，邊佑錫、安孝燮今才壓線撲台。

而表演陣容星光熠熠，包括「BLACKPINK」成員Jennie、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，Disney+與TVBS歡樂台同步轉播。

