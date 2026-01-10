金唱片紅毯 女團白銀戰袍對決

IVE成員Rei（左起）、Gaeul、Wonyoung、Yujin、Leeseo、Liz。（郭吉銓攝）

MONSTA X出席金唱片頒獎典禮。（郭吉銓攝）

文佳煐著白色貼身禮服出席金唱片頒獎典禮，擔任主持人。（郭吉銓攝）

PRADA品牌大使ENHYPEN著PRADA西裝出席金唱片。（郭吉銓攝）

ALLDAY PROJECT成員Youngseo（左起）、Woochan、Annie、Tarzzan、Bailey。（郭吉銓攝）

izna現身金唱片頒獎典禮。（郭吉銓攝）

BOYNEXTDOOR出席金唱片頒獎典禮。（郭吉銓攝）

TWS現身金唱片頒獎典禮。（郭吉銓攝）

Stray Kids以全黑西裝現身，其中FENDI大使方燦（右四）以FENDI的銀飾點綴。（郭吉銓攝）

韓國第40屆金唱片頒獎典禮10日下午在台北大巨蛋舉行，紅毯環節上星光熠熠，許多組女團選擇以款式隆重的禮服亮相，如IVE成員們均以白色與銀色為主軸，一方面讓團體具有高度一致性，但在細節上做出區別，團員Rei和Gaeul選擇穿戴TASAKI的balance step系列珠寶；張員瑛和Liz則以寶格麗珠寶點綴。

金色元素成亮點

不過本屆金唱片紅毯多數團體仍以黑色作為主要色調，再透過局部色彩或材質變化增加記憶點，例如ALLDAY PROJECT便是在全黑基調中加入金色元素作為亮點，讓團體視覺更為鮮明，團員泰山、Bailey都是以全黑造型亮相，前者以貼身的皮外套、搭配黑色硬挺材質的西裝褲，後者以有肩部誇張廓形、下身則是不對稱設計短洋裝亮相，相當有氣場；而Youngseo、Woochan則是在服裝中點綴金色鈕扣，或是類金色的米色、咖啡色內搭，讓身穿全金亮片洋裝的Annie能自然融入團體之中，也讓ALLDAY PROJECT在紅毯上顯得格外吸睛。

剪裁有層次變化

男團部分則多走相對保守的黑色、黑白或黑白灰色調。身為PRADA代言人的ENHYPEN，本次出席頒獎典禮7位成員皆穿著品牌黑白西裝亮相，風格正式且一致。Stray Kids、BOYNEXTDOOR同樣選擇黑白路線，呈現典禮感十足的安全牌造型。ATEEZ則在黑色西裝中加入灰色調，並透過剪裁與層次變化，拉出鮮明角色區隔。雖然同樣是西裝造型，但有成員選擇無領或深開襟設計，有人以腰帶或收腰剪裁強調線條，讓傳統黑色西裝多了層次與時裝感。

文佳煐氣質優雅

MONSTA X則以全白西裝亮相，在一片深色造型中顯得格外醒目，再加上拍照時展現出的俏皮互動，也為整體紅毯氛圍增添不少輕鬆感。壓軸登場的典禮主持人文佳煐，則以一襲純白禮服亮相，單側高衩設計拉長腿部線條，裙襬自然垂墜，剪裁簡潔卻極具氣質，將重點放在輪廓與比例，而非過多裝飾，搭配細帶高跟鞋與低調珠寶，呈現出優雅且冷靜的紅毯女神形象。