金唱片紅毯／CORTIS來了！趙雨凡「全黑皮衣」帥翻 首登場鎂光燈狂閃

記者王培驊／台北報導

CORTIS第一組步上紅毯。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接邁入40週年的重要里程碑，韓國指標性音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）》於今（10）日首度移師海外，在台北大巨蛋盛大舉行，寫下金唱片獎歷史新頁，也讓台灣成為全球K-pop粉絲矚目的焦點。

CORTIS趙雨凡一身黑登上紅毯，帥氣指數破表。（圖／記者鄭孟晃攝影）

典禮尚未正式開始，紅毯環節已率先點燃現場氣氛。第一組登場的藝人，正是近期討論度居高不下的「怪物新人男團」CORTIS。CORTIS全員以黑色系造型亮相，結合皮衣、金屬細節等元素，整體風格俐落又充滿氣勢。

其中，來自台灣的成員趙雨凡格外受到關注，一身黑色造型依舊難掩星味與存在感，帥氣表現也讓不少粉絲直呼「氣場全開」。CORTIS成員們面對媒體鏡頭展現自信笑容與默契互動，初登金唱片紅毯的表現穩健，被外界視為新生代男團中的焦點之一。

CORTIS作為紅毯首組亮相藝人便成功炒熱氣氛，也讓粉絲更加期待他們稍晚在典禮舞台上的正式演出，是否能再掀一波話題熱潮。

