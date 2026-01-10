金唱片紅毯／Cortis帥氣登場！親切打招呼 退場時出糗了

【緯來新聞網】怪物新人男團 Cortis 今（10）日稍早現身金唱片頒獎典禮紅毯，成為本屆首組走上紅毯的團體。5名成員身穿全黑皮衣外套登場，以成熟俐落的造型亮相，一現身便親切向現場媒體揮手致意，為典禮揭開序幕。

Cortis帥氣登場。（圖／記者粘湘婉攝）

Cortis 由台灣成員趙雨凡（James）與金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬組成，出道後憑〈Go〉、〈Fashion〉等作品迅速累積人氣。此次以第一組身分走紅毯，成員們依序向鏡頭打招呼，展現穩健台風。離場時，現場媒體高喊「帥氣」，趙雨凡聽見後露出靦腆表情並鞠躬致意，引起關注。



有趣的是，由於首組出場流程較為緊湊，Cortis 在退場時一度走錯方向，在工作人員即時指引下趕緊轉向另一側通道，成員們邊小跑邊露出害羞笑容，這段插曲意外成為紅毯花絮，也讓現場氣氛更加輕鬆。



第40屆金唱片頒獎典禮今台北大巨蛋 舉行，典禮星光熠熠，匯集多組韓流與華語樂壇重量級歌手。表演名單除 Cortis 外，還包括 ATEEZ、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、MONSTA X、ZEROBASEONE 等團體；曾於2025年有亮眼表現的Jennie 與 Stray Kids 也將再度登台演出。

