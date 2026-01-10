金唱片紅毯｜「CORTIS」打頭陣 黑旋風帥氣登場

CORTIS以黑色造型登上金唱片紅毯。黃于珊攝



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）在台北大巨蛋登場，紅毯星光下午4點揭幕，男團CORTIS打頭陣，5人以黑色造型登場，又酷又帥，趙雨凡還用中文說「謝謝」，十分可愛。

ALLDAY PROJECT。黃于珊攝

頒獎典禮5點30分登場，主持人由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓，宋仲基昨已飛抵台灣，邊佑錫、安孝燮今才壓線撲台。

TWS。黃于珊攝

而表演陣容星光熠熠，包括「BLACKPINK」成員Jennie、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，Disney+與TVBS歡樂台同步轉播。

