金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光

記者林汝珊／台北報導

Jennie全身紅登場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。

Jennie氣場全開。（圖／記者鄭孟晃攝影）

BLACKPINK成員Jennie來台出席金唱片頒獎典禮，身為I人的她，昨日在機場因用大外套把自己全身蓋住，引起爭議。稍早她以鮮紅色洋裝禮服霸氣亮相，並對鏡頭露出害羞笑容，看起來心情明朗許多。

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

