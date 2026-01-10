金唱片紅毯CORTIS打頭陣 Jennie紅禮服壓軸亮相

（中央社記者王心妤台北10日電）韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣，今晚在台北大巨蛋登場，紅毯由新生代當紅男團CORTIS打頭陣，身穿紅禮服的BLACKPINK成員Jennie和男團MONSTA X則壓軸登場。

今晚紅毯由以「GO」爆紅的新生代男團CORTIS打頭陣，他們比出YA的手勢合影；但下台時不慎走錯邊，又衝回台上露出懊惱的笑容。

台北是CORTIS成員JAMES（趙雨凡）的家鄉，他昨晚也帶著成員前往公館商圈，品嚐小籠包和手搖飲。

此外，演出嘉賓LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、IVE、ALLDAY PROJECT等團，也陸續現身紅毯。今天正好是ZEROBASEONE成員朴乾旭生日，紅毯主持人也送上生日祝福。

BLACKPINK成員Jennie則一身紅色露肩平口禮服，展現非凡氣勢，和MONSTA X壓軸登場紅毯。（編輯：吳素柔）1150110