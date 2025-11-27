金唱片表演名單票價座位圖公開 JENNIE首唱台北大巨蛋

第40屆金唱片將在臺北大巨蛋登場，今（27日）公布最高票價$8,980元，BLACKPINK人氣成員JENNIE將首次站上台北大巨蛋。（超級圓頂、HLL提供）

今（27日）公布《第40屆金唱片頒獎典禮》第二波表演名單，包括JENNIE、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、MONSTA X、Stray Kid、TWS、KiiiKiii、CLOSE YOUR EYES與ARrC，連同稍早已確定的CORTIS、ALLDAY PROJECT、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、𝖹𝖤𝖱𝖮𝖡𝖠𝖲𝖤𝖮𝖭𝖤、ZOZAZZ等總計18組歌手將炫爆舞台。主辦單位也宣布門票將於12月13日上午11點30分開賣，票價自$8,980至2,980元。

典禮將於2026年1月10日在臺北大巨蛋舉行，今年迎接四十週年，作為韓國具指標性的音樂獎項，本屆更是首度移師台灣，讓粉絲更加引頸期盼，主持人為成始璄與文佳瑛，頒獎嘉賓更邀請宋仲基、邊佑錫與安孝燮3大男神為這次金唱片錦上添花。

第40屆金唱片完整表演名單，共18組歌手。（超級圓頂、HLL提供）

本屆更有BLACKPINK成員JENNIE首次以個人身分登上臺北大巨蛋舞台，她以專輯《Ruby》回歸，主打〈Like JENNIE〉橫掃全球音源榜，不僅拿下多國排行冠軍，更同時入圍音源與專輯本賞，展現強大影響力。先前已有韓媒預告她將帶來高規格個人舞台，是本屆呼聲最高的「必看表演」。

TWS和ATEEZ明年一月在台也各有單獨演唱會，歌迷可擁有一個月看兩次偶像的快樂。（超級圓頂、HLL提供）

由Teddy打造的ALLDAY PROJECT以〈FAMOUS〉強勢席捲音源榜；ARrC再次登上Golden Choice舞台展現潛力；BOYNEXTDOOR三連百萬銷量在台人氣火熱；Close Your Eyes連兩年受邀出演；CORTIS作為BIGHIT MUSIC睽違6年推出新人備受矚目。多組新勢力將以爆發能量點亮40週年舞台。

第40屆金唱片將於12月13日售票，售票系統近日公開。（超級圓頂、HLL提供）

人氣主力團體也同步引起高度關注。ENHYPEN今年登上Coachella並刷新體育場巡演最速紀錄；IVE以兩張專輯達七連百萬、再度入圍雙本賞；LE SSERAFIM與j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名；Stray Kids締造Billboard 200七週冠軍紀錄，將首次登上臺北大巨蛋；MONSTA X以完整體重返金唱片；ZEROBASEONE連3年出演、累積6張百萬作品；NCT WISH、TWS則以新生代能量快速崛起。活動由超級圓頂主辦、宏將傳媒協辦，並獲多家企業贊助，更多售票資訊將於近期公開。

