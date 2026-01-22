金唱片返韓竟遇父喪！TWS志薰確定缺席高雄巡演 粉絲吵退票

記者陳宣如／綜合報導

一趟原本伴隨掌聲與舞台聚光燈的行程，卻在返程後急轉直下。韓國男團TWS 19歲成員志薰於結束台灣金唱片大獎行程返韓當天，接獲父親病逝噩耗。經紀公司隨後證實，他將缺席包含下周高雄場在內的多項既定活動，引發粉絲關注。

韓團TWS近期憑歌曲〈OVERDRIVE〉搭配撒嬌舞圈粉無數。（圖／記者鄭孟晃攝影）

TWS本月10日來台出席第40屆金唱片獎，隔日全員返抵韓國。據了解，志薰的父親於當晚辭世，事發相當突然。所屬公司Pledis娛樂昨（21）日發布官方聲明，表示志薰正專心處理家中事務，並宣布他將不參加原訂於1月24、25日在澳門舉行的《24/7:WITH:US》巡演場次，以及1月31日、2月1日於高雄流行音樂中心登場的演出。

TWS成員志薰（圖）於結束台灣金唱片行程返韓當天，突聞父親病逝噩耗。（圖／翻攝自X平台 @TWS_PLEDIS）

聲明中也提到，除了巡演行程外，包含TWS出道2周年的Weverse粉絲平台紀念直播等既定活動，志薰同樣難以出席。公司表示，將「綜合考量整體狀況，彈性調整志薰未來的行程安排」，並向長期支持團體的粉絲表達理解與感謝。事實上，志薰日前已缺席17、18日於北京舉行的專輯《play hard》簽售活動。

值得注意的是，TWS去年底（2025）曾來台參加AAA頒獎典禮，當時中國成員韓振因健康因素未能同行，團體未能以完整體現身；而即將登場的高雄巡演，又因志薰確定缺席，意味著短時間內台灣場活動再度無法看到全員合體。

TWS 今（22）日迎來出道2周年，志薰（左一）將不參加紀念直播。（圖／翻攝自X平台 @TWS_PLEDIS）

隨著志薰確定缺席澳門與高雄場巡演，相關情況也在粉絲之間引發不同聲音。有粉絲認為志薰遭逢家中喪事屬不可抗力，應給予充分體諒；也有部分已購票粉絲表達失望，表示若非完整體演出，將影響觀賞意願，社群平台甚至陸續出現退票聲浪，相關討論在社群平台持續延燒。

TWS官方發布正式聲明，宣布成員志薰確定缺席澳門及高雄巡演。（圖／翻攝自Weverse）

TWS為SEVENTEEN所屬公司Pledis娛樂推出的男子團體，平均年齡約19.8歲。團體於2024年1月22日以出道曲〈plot twist〉正式出道後迅速打開知名度，舞蹈挑戰在各大社群平台掀起熱潮，MV觀看次數突破4000萬次，官方YouTube頻道累積觀看數亦已超過1億。出道以來，TWS以清新形象建立鮮明風格，近期再憑歌曲〈OVERDRIVE〉搭配撒嬌舞表演引發關注，並接連拿下MAMA、MMA及金唱片等新人獎項肯定。

TWS 今日迎來出道2周年，官方同步推出「2026 Sparkling Days」紀念企劃，透過多元活動與粉絲互動。粉絲團體「42」也以偶像名義捐出420萬韓元（約新台幣10萬元）投入公益行動，為紀念日增添正面意義。

