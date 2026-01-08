金唱片週六登場！ALLDAY PROJECT率先抵台

韓國第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將在本週六正式登場，不少韓星在今（8）天一早就從仁川機場出發，已陸陸續續抵達台灣，讓期待許久的粉絲們相當興奮！

超人氣男女混聲組合ALLDAY PROJECT五人穿著有型，有如時裝伸展台走秀一般，現身桃園國際機場時氣場全開；另外還有在2024年出道的7人男團ARrC，更是不忘與鏡頭親切打招呼，甚至選擇走一般通關，讓部分在入境大廳守候的粉絲能夠近距離接觸到他們。

歌手ZO ZAZZ抵台。圖／台視新聞

男團ARrC抵台。圖／台視新聞

韓國指標音樂獎項「金唱片頒獎典禮 」迎來40週年，今年首度移師台北大巨蛋舉行依舊星光閃閃，表演陣容預計有18組卡司登台，而頒獎人除了韓星宋仲基、邊佑錫、安孝燮之外，台灣藝人許光漢、蔡依林也將到場。

此次多組韓星分批前往，包含人氣超高的CORTIS、ENHYPEN也預估稍晚就會抵台，讓大批粉絲超級期待。

桃園／周芝彤 責任編輯／馮康蕙

