金唱片門票秒殺！開賣不到30分鐘銷售一空 主辦單位：感謝大家熱情支持

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國大型頒獎典禮「第40屆金唱片獎」（The 40th Golden Disc Awards）將於明年1月10在台北大巨蛋舉行，這也是金唱片首次在台灣舉辦，屆時將有BLACKPINK成員JENNIE、MONSTA X、ATEEZ、LE SSERAFIM、TWS、BOYNEXYDOOR，及怪物新人CORTIS等人來台，卡司陣容強大。而台灣藝人蔡依林及許光漢也將作為頒獎嘉賓出席，另韓劇演員安孝燮、邊佑錫、宋仲基、文佳煐與成始璄也收邀出席。門票昨（13）日開賣已售罄。

廣告 廣告

主辦單位在晚間7點也在社群發布公告：「門票已全部售罄，感謝大家的熱情支持！」（圖／SuperDome 超級圓頂 FB）

金唱片門票自昨日上午11點30分起在ibon售票系統正式開賣，此次採全區實名制系統，不過由於此次ibon依舊有設置「等候區」，因此很多人等候超過1小時才能購票。而很多粉絲在搶到票後，莫名被系統登出帳號，或是在排隊等候時被迫重整，導致沒有搶到想要的位子。最快售罄的位子為2980元及8980元，開賣不到半小時就秒殺。

為回應粉絲的熱情，主辦單位SuperDome超級圓頂昨日下午4點也宣布加開B1層112～114區20至32排視線受阻區，開賣後依舊秒殺，全區票券接銷售一空。主辦單位在晚間7點也在社群發布公告：「門票已全部售罄，感謝大家的熱情支持！」



更多FTNN新聞網報導

南韓入境卡標示台灣「China（Taiwan）」 陳慕義怒批李在明：沒教養、沒禮貌

金唱片18組完整卡司曝光！BLACKPINK Jennie確定要來了

TWICE演唱會圓滿落幕！子瑜媽曝心聲「像嫁女兒」 歌迷感動落淚

