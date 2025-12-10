金唱片門票週六ibon全面啟售 加碼宣布許光漢、蔡依林任頒獎嘉賓
▲ 圖／超級圓頂
台北市 / 林彥廷 綜合報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺北大巨蛋舉行，除了已經公布的18組演出藝人、3位頒獎嘉賓之外，今（10）日更加碼宣布亞洲男神許光漢以及天后蔡依林將擔任頒獎嘉賓，門票將於本週六（13日）11點30分在ibon售票系統全面啟售。
2026開年含金量最高的K-pop音樂饗宴《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，主辦單位超級圓頂今天（10日）也驚喜宣布，亞洲男神許光漢和屆時剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。
日前完整公開包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組K-pop年度極選陣容之後，隨即引發熱烈討論。
JENNIE首度以個人身分在台北演出，同時也是首位在台北演出的BLACKPINK成員。JENNIE在今年以首張正規專輯《Ruby》登上Coachella音樂季，並以主打曲〈Like JENNIE〉同時入圍專輯與音源本賞，證明世界級的實力與地位。曾在《第33屆金唱片》帶來震撼舞台，並於隔年奪下數位音源本賞的JENNIE，本次回歸將是相隔七年再度於金唱片舞台亮相，也將會以帶來「World Class」級別出演。
此外才剛完成台北小巨蛋演出並宣布延長活動時間的ZEROBASEONE，已連續三年出演金唱片頒獎典禮。從出道作品到今年9月發行的首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》，全部達成六連百萬銷售，並以該作品入圍專輯部門。他們本次也將帶來金唱片限定舞台。
而被稱為「怪物新人」的CORTIS也將透過金唱片迎接重要的新一年，作為BIGHIT MUSIC時隔六年推出的新團，他們以「Young Creator Crew」為概念，參與音樂、舞蹈、MV創作。出道專輯首週銷量突破43萬張，創下2024年新人最高紀錄，目前累積銷量已達96萬張，距離首個百萬銷量僅一步之遙。
《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，由超級圓頂主辦，宏將傳媒協辦，並由中華航空、威剛科技、BESSIE’U天后闆妹聯合贊助。全場採實名制，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。門票將於本週六（13日）11點30分在 ibon售票系統全面啟售，更多詳情敬請鎖定主辦單位超級圓頂官方社群。
金唱片陣容全公開！ JENNIE將嗨翻大巨蛋
韓「金唱片頒獎典禮」明年1/10降臨台北大巨蛋！ 韓方：將網羅歷屆最強陣容
《金唱片頒獎典禮》明年1月登大巨蛋 宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定來台頒獎
