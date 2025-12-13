金唱片門票開搶！粉絲瘋狂排隊「等一小時」 卻已完售

金唱片門票開賣，粉絲搶票時間需等候超過一小時。翻攝畫面



韓國音樂界盛事「第40屆金唱片獎」（The 40th Golden Disc Awards）將在2026年1月10日於台北大巨蛋登場，今天（12/13）上午11時30分開放ibon售票，這項被譽為「韓國葛萊美」的典禮將有來自韓國頂流以及台灣代表藝人參與，粉絲一早便磨刀霍霍準備搶票，有人等候時間甚至超過一小時，人氣爆棚。

金唱片首度移師台灣舉行，粉絲相當期待，除了18組堅強陣容，還找來蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，儘管票價最低也要2980元，最高8980元，仍吸引許多人在電腦前搶票。

廣告 廣告

然而，ibon這次封鎖過往被抓包的顯示排隊人數以及改網址就可偷看票況手法，畫面上只顯示需等候時間，且使用者一旦重整頁面，將失去等待順序。有粉絲在Threads上回報，等了超過一小時，終於進入系統後，各區票券都已經售完，還有人正在排隊就收到票券售完的通知，令人崩潰。

根據主辦單位公布資訊，本屆金唱片卡司豪華，包括BLACKPINK成員JENNIE、IVE、Stray Kids、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE等，主持人找來成始璄與文佳煐搭檔，吸引高度關注。

更多太報報導

林予晞自爆撒謊騙主廚 不想輸給胡宇威

被家暴離婚後「還要我跟他睡」 電商女王周品均曝內幕：為什麼是我要原諒？

「告五人」自掏腰包傳愛 555杯飲料慰馬偕醫護