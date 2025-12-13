金唱片開賣秒售罄！購票「要等1小時」粉絲崩潰

南韓指標性音樂頒獎典禮「金唱片」，粉絲提前進入「虛擬等候室」排隊，沒想到開賣時，還要再等將近1個小時。（圖／東森新聞）





南韓指標性音樂頒獎典禮「金唱片」，一月將在台北大巨蛋舉行，除了有18組韓國藝人，就連台灣藝人許光漢、蔡依林，都會到場助陣。今天（13）一早開放搶票，票價最貴要8980元，粉絲提前進入「虛擬等候室」排隊，沒想到開賣時，還要再等將近1個小時，網路上哀號一片，這回搶票不僅要有財力也很靠運氣。

南韓男團CORTIS〈GO！〉：「我就是得拿下它，看我go go go，我就是得拿下它，看我go go go。」平均年齡只有17歲的弟弟團CORTIS，在舞台上大秀舞技和歌喉，台下粉絲瘋狂應援，叫破喉嚨可見他們的魅力真的太強大，讓粉絲們都漸漸成為蕭亞軒。而他們將出席金唱片和更多大咖韓團，一起唱進台北大巨蛋。

JENNIE人氣風靡全球，10月才在高雄開唱，短短4個月內又再次來台，不過想見到他們一面，可沒這麼容易。13號早上11點半準時搶票，即便這回已經提前一小時，開放粉絲進入虛擬等候室排隊，但時間一到粉絲真的無言了，竟然還要再等49分鐘，根本進不去購票畫面。不少粉絲，就在網路上哀號想買票怎麼這麼困難，進了虛擬等候室根本只等到了寂寞。

這回金唱片頒獎典禮眾星雲集，不僅有大勢女團IVE，人氣男團StrayKids，怪物新人ALLDAYPROJECT，等等總共18組韓國藝人。就連頒獎嘉賓也超大咖，除了有宋仲基、邊佑錫、安孝燮還有台灣藝人，許光漢蔡依林，超強卡司同台坐鎮。

藝人JOLIN蔡依林〈PLEASURE〉：「It's my pleasure，You and me,baby，You and you andme。」

這次演唱會票價，從最貴8980到最便宜2980，七種價格坐滿大巨蛋，但規定一人限購兩張，沒想到依舊是一開賣就被搶光。粉絲們想看演唱會真的好難，不再只能單靠財力還得靠運氣。



