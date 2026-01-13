金唱片韓星台北夜市被捕獲！地陪帥到被認出 竟是「星二代」張景嵐男友

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」10日晚間在台北盛大開演，除了典禮本身吸睛，部分韓星在台北街頭的意外出沒也成為話題焦點。其中，剛奪得新人獎的男團ALLDAY PROJECT在典禮前一天現身饒河夜市，其中一名帥氣「地陪」引發關注，原來是女星張景嵐的男友、同時也是資深藝人陳凱倫的兒子陳銳。

韓國男女混合團體ALLDAY PROJECT榮獲金唱片新人獎。（圖／記者鄭孟晃攝影）

ALLDAY PROJECT成員Bailey與Tarzzan當天先出現在中山捷運站，隨後前往饒河夜市，沿途吸引不少民眾駐足拍照。抵達夜市後，陪同在前方開路的陳銳被民眾發現相當眼熟，他隨後在社群平台分享與兩位成員的合照，並寫下：「他們都說這次來台北很好玩、這兩天很開心！真的把夜市能吃的東西都吃了。謝謝你們光臨KlassiC！希望你們在台灣玩得開心。」其中「KlassiC」是陳銳創立的眼鏡品牌，貼文顯示三人的互動氣氛輕鬆愉快。

陳銳（中）擔任ALLDAY PROJECT的地陪，帶成員Bailey（左）、Tarzzan（右）逛台北。（圖／翻攝自Threads @rayray889）

此外，陳銳也分享了ALLDAY PROJECT與粉絲在夜市的合照，引起網友熱烈留言，有人驚訝表示「我一直以為你是經紀人，我還想說這個經紀人也太帥了吧」，也有不少人讚賞他的外型與親和力，「你很帥耶，我還以為你是藝人」、「真的很親民」，另外還有粉絲提到，希望未來能看到陳銳找韓星當他的眼鏡品牌代言人，引發討論。

ALLDAY PROJECT驚喜現身饒河夜市。（圖／翻攝自Threads @rayray889）

女星張景嵐（右）的男友是陳銳（左）。（圖／翻攝自IG）

