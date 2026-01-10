金唱片韓星大掃街！人氣男團現身公館「喝珍奶甜度」曝 台灣人傻眼

記者陳宣如／綜合報導

2026年韓國樂壇開年指標性盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於今（10）日晚間在台北大巨蛋盛大舉行，JENNIE、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM、CORTIS、ALLDAY PROJECT多組韓國藝人陸續抵台參加盛會。昨（9）日晚間，部分藝人抓住空檔走訪台北市區，親身體驗在地美食與街區文化，其中CORTIS成員趙雨凡帶領團員現身公館商圈，其手搖飲甜度曝光後，立刻引起網友熱烈討論，留言寫道「我的天！」、「太誇張了！」。

廣告 廣告

CORTIS來台觀光，品嚐在地美食。（圖／翻攝自X平台 @cortis_bighit）

趙雨凡因在台灣長大，對台北各大餐飲相當熟悉。昨晚（9日），他帶領團員在公館商圈品嚐經營逾半世紀的金雞園小籠包，並在師大夜市購買知名大台北滷味與柳橙檸檬飲料，甚至前往運動中心體驗直排輪。團員們也造訪得正手搖飲店購買珍珠奶茶，全員選擇「全糖」甜度，引發網友熱烈討論，留言包括「不敢相信，竟然喝全糖」、「夭壽喔！這個同款誰有辦法喝啦……」，也有人幽默評論「天啊！五隻小螞蟻人」、「果然是年輕弟弟」。

ALLDAY PROJECT無遮掩現身中山、饒河夜市，親和力十足。（圖／翻攝自X平台 @ALLDAY_PROJECT）

除了CORTIS之外，其他韓星昨晚也在台北街區活動。ALLDAY PROJECT與LE SSERAFIM出沒中山、西門町商圈及饒河夜市，即便被粉絲認出，也未刻意遮掩，甚至揮手回應粉絲，展現十足親和力。ATEEZ成員在信義區享用無老鍋火鍋，並購買COMEBUYTEA手搖飲；Stray Kids成員則現身太和殿火鍋店；MONSTA X與CLOSE YOUR EYES成員則出現在台北101周邊。部分粉絲在社群平台分享偶遇經驗，形容「第一次巧遇，緊張到手抖……」，也有人表示「意外碰到偶像本人，太幸運了！」

LE SSERAFIM成員宮脇咲良現身台北。（圖／翻攝自IG @39saku_chan）

此外，南韓知名女團IVE成員張員瑛先前來台時，曾品嚐龜記與珍煮丹等人氣飲品，瞬間在網上掀起討論與一波搶購熱潮。這也顯示，韓星在台的消費與生活體驗往往能引發在地關注，同時呈現出台灣城市與飲食文化的觀光魅力。

更多三立新聞網報導

金唱片今晚炸翻大巨蛋！Jennie攜18組大咖來台 「驚人亮點」一次看

直擊／宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光

CORTIS獻聲捷運站！金唱片應援、優惠一次看 全球歌迷擠爆大巨蛋

Jennie來了！金唱片明大巨蛋登場 機場被要愛心⋯一笑秒答應

