金唱片韓星「分頭出沒」台北！CORTIS掃街公館美食 LE SSERAFIM搶曬在台美照

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮首度移師海外，今(10)日於台北大巨蛋登場，未演先轟動。包括JENNIE、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、LE SSERAFIM等18組頂級卡司陸續抵台，台北街頭彷彿成了大型追星現場。

其中，CORTIS因「在地化行程」引發熱議。團內年僅20歲的成員趙雨凡是台泰混血，在台灣長大、求學，對台北相當熟悉。此行他也自然扮演「地陪」角色，不只帶著成員們前往公館品嚐在地美食，還現身50年老店金雞園吃小籠包、掃街大台北滷味，最後更到手搖飲名店得正買珍珠奶茶。網友爆料5名成員清一色點「全糖」，甜度選擇意外成為話題。

廣告 廣告

不只吃喝，趙雨凡還帶著成員們前往中和運動中心溜直排輪。根據網友分享，CORTIS不僅在場內自在活動，還直接拍起舞蹈影片。

ALLDAY PROJECT則在8日抵台後，同樣把握空檔外出放風，被目擊現身中山商圈、饒河夜市。成員們未刻意遮掩，走在街頭星味十足，一被認出便引來大量路人圍觀，但他們仍淡定逛街、揮手回應粉絲，親和力十足。

LE SSERAFIM也被捕捉到現身中山、西門町一帶，「小櫻花」宮脇咲良更搶先在社群平台分享在台照片，曝光造訪咖啡廳、與店貓互動的可愛日常，讓粉絲直呼療癒。隨著多組韓流藝人陸續現身台北街頭，也為今晚登場的金唱片頒獎典禮提前暖身，讓粉絲期待值持續飆升。

【看原文連結】

更多自由時報報導

騎上30公尺巨型蟒蛇出征金唱片？蔡依林給答案了

（影）粉絲看這裡 金唱片明登大巨蛋全台北瘋狂應援

蕭煌奇爆喜結婚！正妹老婆身分被起底 「寵物訓練師」工作照曝光

日女星病逝得年27歲！10天前才引退：好不甘心

