金唱片頒獎典禮卡司精彩全公開 門票調整為12/13啟售
台北市 / 林彥廷 綜合報導
為迎接四十週年，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺灣舉行，地點選在臺北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，售票日也確定於12月13日。
本次陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。
由Teddy打造的混聲新人ALLDAY PROJECT憑出道曲〈FAMOUS〉橫掃音源榜聲勢驚人；ARrC將再登Golden Choice舞台，展現多國籍團體潛力；ATEEZ以雙專輯攻進Billboard Hot 100睽違再訪；BOYNEXTDOOR三連百萬銷量、曾來臺舉辦專場人氣火熱；Close Your Eyes連兩年登臺，主打曲屢奪音樂節目冠軍；CORTIS為BIGHIT MUSIC睽違六年推出新人團體，出道作銷量逼近百萬。
ENHYPEN今年登上Coachella、創下體育場最速巡演紀錄；IVE憑《IVE EMPATHY》《IVE SECRET》達七連百萬銷量，再度入圍雙本賞；izna Spotify點播破億、橫跨臺日多場音樂節；BLACKPINK成員JENNIE首度以個人身分在臺北演出，《Ruby》主打〈Like JENNIE〉同時入圍音源與專輯本賞；KiiiKiii以〈I DO ME〉展現鮮明風格備受注目；LE SSERAFIM與BTS j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名，再拚傳說級表演。
MONSTA X時隔五年重返金唱片，成軍十週年以完整體回歸；NCT WISH以《COLOR》達雙百萬銷量，5月臺北場門票秒殺；Stray Kids創下Billboard 200七週冠軍紀錄，將首次登臺北大巨蛋演出；TWS初登大舞台，以青春系風格打入日韓市場；ZEROBASEONE連三年參與、累積六張百萬作品；ZOZAZZ以〈Do You Know?〉穩居音源榜，甜美唱腔成為新生代代表。
