金唱片頒獎典禮是什麼？2026年一月首度移師台灣 淵源、歷年大賞一次看

2026年第40屆金唱片頒獎典禮（2026 Golden Disc Awards）將於1月10日在臺北大巨蛋登場，這是金唱片首次移師台灣舉辦，又恰逢典禮40週年，網羅了K-POP最強陣容。主持人由成始璄、文佳煐二度搭檔主持，亦是成始璄第十度主持金唱片頒獎典禮；頒獎嘉賓齊聚韓流男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮，以及台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢也將登台頒獎。金唱片也被譽為「韓國的葛萊美獎」，不僅是歷史最悠久，也是具有權威性的韓國流行音樂獎項。2026金唱片頒獎典禮倒數兩週登台，究竟金唱片是什麼？曾在哪些地方舉辦？歷年大賞、新人獎得主一次看。

金唱片1月首度移師台灣。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片是什麼？

金唱片獎（Golden Disc Awards）是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，1986年由《日刊體育》與韓國唱片產業協會共同舉辦，原名為「大韓民國影像音盤大賞」，直到2001年正式改名為「金唱片獎」。金唱片的獎項是以該年度發行的專輯銷量，以及數位音樂平台播放量為主要評分依據，再透過業界專家的公正評價決定獲獎者，因此更具權威性，也是K-POP歌手們最想獲得的獎項。

金唱片曾在哪些地方舉辦？

金唱片頒獎典禮曾在韓國以外的多個國家舉辦，包括2016年在大阪巨蛋一連舉辦兩天，隔年則是在馬來西亞吉隆坡，也曾在北京、曼谷、雅加達等地舉行，2025年1月於日本福岡舉辦後，移師台北。今年金唱片首次移師台灣，除了展現出台灣對K-POP的包容與喜愛之外，也是金唱片將韓流文化推廣至亞洲各地的決心。此舉對於喜歡韓國流行音樂的粉絲而言是一大樂事，因為頒獎典禮會集結多組當紅歌手，還有韓流演員加持，可說是多個願望一次滿足。

金唱片歷屆大賞得主？

金唱片將頒發數個獎項，其中最後頒發的大賞分為「音源大賞」（數位音樂）和「專輯大賞」（實體銷量），去年得主分別為aespa《Supernova》以及SEVENTEEN《Spill the Feels》。金唱片大賞對於歌手來說意義非凡，其中有人花了好幾年才獲得，也有人拿下新人獎的同時就獲得大賞，像是女團IVE就在2022年（第37屆）時先拿下新人獎，再拿下最後的音源大賞，成為最短時間獲得金唱片大賞的團體；而男團SEVENTEEN則是在2015年拿下新人獎後，時隔八年才在2023年以專輯《FML》奪得專輯大賞。

廣告 廣告

2026金唱片音樂大賞入圍名單。（圖／Golden Disc Awards IG）

近五年音源大賞得主：

2024年：aespa《Supernova》

2023年：NewJeans《Ditto》

2022年：IVE《LOVE DIVE》

2021年：IU《Celebrity》

2020年：IU《Blueming》

近五年專輯大賞得主：

2024年：SEVENTEEN《Spill the Feels》

2023年：SEVENTEEN《FML》

2022年：防彈少年團《Proof》

2021年：防彈少年團《BE》

2020年：防彈少年團《Map of the Soul: 7》

2026金唱片專輯大賞入圍名單。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片歷屆新人獎得主？

金唱片新人獎也相當具代表性，從2000年代的Super Junior、少女時代、SHINee、T-ara、4minute到2010年代的防彈少年團、GOT7、WINNER、SEVENTEEN、TWICE、BLACKPINK，當年拿過新人獎的他們，如今都是K-POP人氣團體。今年入圍的包括剛拿下MAMA新人獎的CORTIS、Hearts2Hearts，同時入圍本屆音源大賞的ALLDAY PROJECT、KiiiKiii等共12組新人，究竟誰能奪得一生一次的金唱片新人獎，令人期待。

2024年：BABYMONSTER、ILLIT、NCT WISH、TWS

2023年：ZEROBASEONE、FIFTY FIFTY

2022年：NewJeans、LE SSERAFIM、IVE

2021年：STAYC、aespa

2020年：ENHYPEN、TREASURE、金浩中

2026金唱片新人獎入圍名單。（圖／Golden Disc Awards IG）

2026金唱片｜典禮資訊

典禮日期：2026/01/10（六）17:30

典禮地點：臺北大巨蛋

主持人：成始璄、文佳煐

直播平台：PRIZM

頒獎嘉賓：蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫、安孝燮

演出陣容：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ

👉金唱片頒獎典禮／蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZB1…共18組卡司！頒獎嘉賓、票價座位一次看