金唱片頒獎典禮／入圍名單公布！IVE、SEVENTEEN、TWICE、G-Dragon、Jennie都上榜！12/6賣票、出席藝人、表演卡司不斷更新

韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，特別的是明年確定將在台灣舉辦，2026年1月10日在臺北大巨蛋登場！繼先前公布的AAA頒獎典禮將在桃園舉辦後，又有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，回顧2024年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像皆在列，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！

金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點

金唱片頒獎典禮｜售票時間

售票時間：2025/12/06（六）

票價座位圖：2025/11/27（四）公布

金唱片頒獎典禮｜入圍名單

數位音源本賞入圍者為（依韓文順序）：

Rosé

LE SSERAFIM

MAKTUB

MEOVV

BOYNEXTDOOR

BLACKPINK

SEVENTEEN

IVE

IU

aespa

OVAN

ALLDAY PROJECT

Woody

Jennie

ZOZAZZ

G-Dragon

KiiiKiii

PLAVE

Hearts2Hearts

黃嘉藍

專輯本賞入圍者為：

THE BOYZ

RIIZE

伯賢

SEVENTEEN

Stray Kids

(G)I-DLE

IVE

&TEAM

S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）

aespa

ATEEZ

NCT DREAM

NCT WISH

ENHYPEN

Jennie

ZEROBASEONE

G-Dragon

Jin

TXT

TWICE

新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：

Nuera

Identity

IDID

AHOF

ALLDAY PROJECT

Izna

ZOZAZZ

Cortis

Close Your Eyes

KiiiKiii

Kickflip

Hearts2Hearts

※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。

金唱片頒獎典禮｜演出陣容

演出陣容：2025/11/26（三）、11/27（四）公布

金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓

韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。

宋仲基

邊佑錫

安孝燮

金唱片頒獎典禮｜主持人

成始璄、文佳煐

成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。

