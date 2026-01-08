金唱片頒獎典禮／入場時間、實名驗證須知！金唱片陣容 Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看

韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，1月10日首次移師臺北大巨蛋！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！門票一票難求，在典禮登場前夕，主辦單位宣布開放部分視線受阻區和少量退票名額，1/7晚上7點釋票。

👉金唱片 ibon搶票攻略！搶票時間、搶票技巧、事前準備一次看

金唱片演出卡司包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司不斷更新！

金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點

金唱片主持人和頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜直播平台

獨家線上直播：Disney+（16:00起播出紅毯，17:30播出典禮）

電視轉播：TVBS歡樂台

金唱片頒獎典禮｜入場須知

開放實名驗證：13:00

一般觀眾入場：14:30

演出開始：17:30

【實名驗證須知】

實名驗證地點：13:00~17:00 臺北大巨蛋B1全家便利商店旁。

請盡早前往B1全家便利商店旁完成實名制驗證，以確保入場流程順暢。

14:30 後觀眾可持有效身分證件及演唱會票券於入場相對應之Gate前實名驗證後入場。

【對應入場Gate】

特1-特12區及A區觀眾請由B2 Gate 5 進場

B1 觀眾請由 Gate 2、3、4、6 進場

L2-L5 觀眾請由 Gate 1 進場

金唱片入場觀眾禁帶物品。（圖／超級圓頂臉書）

金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價

金唱片票價座位圖。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜演出陣容

ALLDAY PROJECT

CORTIS

ENHYPEN

IVE

izna

LE SSERAFIM

NCT WISH

ZEROBASEONE

ZO ZAZZ

金唱片演出陣容全公開。（圖／超級圓頂、HLL）

ARrC

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

CLOSE YOUR EYES

JENNIE

KiiiKiii

MONSTA X

Stray Kids

TWS

第40屆金唱片頒獎典禮表演卡司。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓

蔡依林

蔡依林將出席金唱片頒獎典禮。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

許光漢

許光漢將擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。

宋仲基

邊佑錫

安孝燮

金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓邊佑錫、安孝燮、宋仲基。（圖／超級圓頂）

金唱片頒獎典禮｜完整入圍名單