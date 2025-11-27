金唱片頒獎典禮／演出陣容全公開Jennie、BOYNEXTDOOR、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZB1…共18組卡司！12/13搶票、出席藝人、表演卡司不斷更新
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，特別的是明年確定將在台灣舉辦，2026年1月10日在臺北大巨蛋登場！繼先前公布的AAA頒獎典禮將在桃園舉辦後，又有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，回顧2024年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像皆在列，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜入圍名單
數位音源本賞入圍名單（依韓文順序）：
Rosé
LE SSERAFIM
MAKTUB
MEOVV
BOYNEXTDOOR
BLACKPINK
SEVENTEEN
IVE
IU
aespa
OVAN
ALLDAY PROJECT
Woody
Jennie
ZOZAZZ
G-Dragon
KiiiKiii
PLAVE
Hearts2Hearts
黃嘉藍
專輯本賞入圍名單：
THE BOYZ
RIIZE
伯賢
SEVENTEEN
Stray Kids
i-dle
IVE
&TEAM
S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）
aespa
ATEEZ
NCT DREAM
NCT WISH
ENHYPEN
Jennie
ZEROBASEONE
G-Dragon
Jin
TXT
TWICE
新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：
Nuera
Identity
IDID
AHOF
ALLDAY PROJECT
Izna
ZOZAZZ
CORTIS
CLOSE YOUR EYES
KiiiKiii
Kickflip
Hearts2Hearts
※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜主持人
成始璄、文佳煐
成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。
👉AAA頒獎典禮／12/6、12/7桃園登場！舒華主持ACON 2025 參加藝人、表演卡司不斷更新
👉TMA頒獎典禮／ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、NMIXX、TWS等當紅偶像確定出席！時間地點、出席藝人、直播平台隨時更新
