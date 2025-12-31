金唱片頒獎典禮／蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ZB1…共18組卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，2026年1月10日確定在臺北大巨蛋登場！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！
演出卡司則有Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司、入圍名單不斷更新！
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜直播平台
台灣直播平台：TVBS、Disney+（16:00 起直播）
韓國直播：NAVER、CHZZK
全球直播：PRIZM
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜入圍名單
數位音源本賞入圍名單（依韓文順序）：
Rosé
LE SSERAFIM
MAKTUB
MEOVV
BOYNEXTDOOR
BLACKPINK
SEVENTEEN
IVE
IU
aespa
OVAN
ALLDAY PROJECT
Woody
Jennie
ZOZAZZ
G-Dragon
KiiiKiii
PLAVE
Hearts2Hearts
黃嘉藍
專輯本賞入圍名單：
THE BOYZ
RIIZE
伯賢
SEVENTEEN
Stray Kids
i-dle
IVE
&TEAM
S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）
aespa
ATEEZ
NCT DREAM
NCT WISH
ENHYPEN
Jennie
ZEROBASEONE
G-Dragon
Jin
TXT
TWICE
新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：
NouerA
idntt
IDID
AHOF
ALLDAY PROJECT
izna
ZO ZAZZ
CORTIS
CLOSE YOUR EYES
KiiiKiii
KickFlip
Hearts2Hearts
※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
蔡依林
許光漢
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜主持人
成始璄、文佳煐
成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。
