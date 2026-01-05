金唱片頒獎典禮／蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看

韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，2026年1月10日確定在臺北大巨蛋登場！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！

演出卡司則有Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司、入圍名單不斷更新！

金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點

金唱片主持人和頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜直播平台

台灣直播平台：TVBS、Disney+（16:00 起直播）

韓國直播：NAVER、CHZZK

金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價

金唱片票價座位圖。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜演出陣容

ALLDAY PROJECT

CORTIS

ENHYPEN

IVE

izna

LE SSERAFIM

NCT WISH

ZEROBASEONE

ZO ZAZZ

金唱片演出陣容全公開。（圖／超級圓頂、HLL）

ARrC

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

CLOSE YOUR EYES

JENNIE

KiiiKiii

MONSTA X

Stray Kids

TWS

第40屆金唱片頒獎典禮表演卡司。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜入圍名單

數位音源本賞入圍名單（依韓文順序）：

Rosé

LE SSERAFIM

MAKTUB

MEOVV

BOYNEXTDOOR

BLACKPINK

SEVENTEEN

IVE

IU

aespa

金唱片頒獎典禮「數位音源本賞」入圍名單。（圖／golden_disc IG）

OVAN

ALLDAY PROJECT

Woody

Jennie

ZOZAZZ

G-Dragon

KiiiKiii

PLAVE

Hearts2Hearts

黃嘉藍

金唱片頒獎典禮「數位音源本賞」入圍名單。（圖／golden_disc IG）

專輯本賞入圍名單：

THE BOYZ

RIIZE

伯賢

SEVENTEEN

Stray Kids

i-dle

IVE

&TEAM

S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）

aespa

金唱片頒獎典禮「專輯本賞」入圍名單。（圖／golden_disc IG）

ATEEZ

NCT DREAM

NCT WISH

ENHYPEN

Jennie

ZEROBASEONE

G-Dragon

Jin

TXT

TWICE

金唱片頒獎典禮「專輯本賞」入圍名單。（圖／golden_disc IG）

新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：

NouerA

idntt

IDID

AHOF

ALLDAY PROJECT

izna

金唱片頒獎典禮「新人獎」入圍名單。（圖／golden_disc IG）

ZO ZAZZ

CORTIS

CLOSE YOUR EYES

KiiiKiii

KickFlip

Hearts2Hearts

※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。

金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓

蔡依林

蔡依林將出席金唱片頒獎典禮。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

許光漢

許光漢將擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。

宋仲基

邊佑錫

安孝燮

金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓邊佑錫、安孝燮、宋仲基。（圖／超級圓頂）

金唱片頒獎典禮｜主持人

成始璄、文佳煐

成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。

