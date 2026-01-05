金唱片頒獎典禮／蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，2026年1月10日確定在臺北大巨蛋登場！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！
演出卡司則有Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司、入圍名單不斷更新！
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜直播平台
台灣直播平台：TVBS、Disney+（16:00 起直播）
韓國直播：NAVER、CHZZK
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜入圍名單
數位音源本賞入圍名單（依韓文順序）：
Rosé
LE SSERAFIM
MAKTUB
MEOVV
BOYNEXTDOOR
BLACKPINK
SEVENTEEN
IVE
IU
aespa
OVAN
ALLDAY PROJECT
Woody
Jennie
ZOZAZZ
G-Dragon
KiiiKiii
PLAVE
Hearts2Hearts
黃嘉藍
專輯本賞入圍名單：
THE BOYZ
RIIZE
伯賢
SEVENTEEN
Stray Kids
i-dle
IVE
&TEAM
S.COUPS X MIN GYU（SEVENTEEN）
aespa
ATEEZ
NCT DREAM
NCT WISH
ENHYPEN
Jennie
ZEROBASEONE
G-Dragon
Jin
TXT
TWICE
新人獎（依音源使用量與專輯銷量綜合評定）：
NouerA
idntt
IDID
AHOF
ALLDAY PROJECT
izna
ZO ZAZZ
CORTIS
CLOSE YOUR EYES
KiiiKiii
KickFlip
Hearts2Hearts
※入圍資格以2024年11月初至2025年10月底間發行的音源與專輯為對象，依照量化數據進行評估。若同一位藝人推出多張作品，則選擇銷售數據最高的音源或專輯作為代表，列入對應獎項評選。
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
蔡依林
許光漢
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜主持人
成始璄、文佳煐
成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。
👉AAA頒獎典禮／12/6、12/7桃園登場！舒華主持ACON 2025 參加藝人、表演卡司不斷更新
👉TMA頒獎典禮／ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、NMIXX、TWS等當紅偶像確定出席！時間地點、出席藝人、直播平台隨時更新
其他人也在看
《KPop獵魔女團》登台了！Derpy、Sussie陪逛快閃店 限時曝光
風靡全球的動畫電影《KPop 獵魔女團》官方快閃店，從韓國開始，新加坡、泰國、日本接力登場，壓軸站落腳台北，也是Netflix後台流量最高的城市。今（3日）台北站於中山區盛大開幕，首個週末預約全數額滿。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 9
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 5
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 12
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 39
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
吳申梅老公驚喜現身台下！罕見露出正面臉 低調力挺給愛妻支持
「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近來喜事連連，新歌〈外家〉在 YouTube 上線後迅速突破百萬點閱，成績亮眼。昨（3 日）她再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台開唱，溫柔細膩的歌聲不只感動現場觀眾，也吸引她的香港總裁夫婿 Eric 低調現身力挺，愛相隨的畫面成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 16 小時前 ・ 38
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 113
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 35
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
飛不回美國！李奧納多和小24歲女友度假 「遇川普軍事行動」缺席影展
好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）原定現身2026年棕櫚泉國際影展頒獎典禮，卻因國際局勢突變臨時缺席。外媒指出，隨著美國總統川普下令對委內瑞拉展開軍事行動，南美與加勒比海一帶空域實施嚴格航空管制，導致李奧納多無法自加勒比海飛往美國加州，只能線上領獎。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2