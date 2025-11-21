金唱片頒獎典禮／12/6賣票！首波頒獎嘉賓邊佑錫、安孝燮、宋仲基明年登臺北大巨蛋！出席藝人、表演卡司不斷更新
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，特別的是明年確定將在台灣舉辦，2026年1月10日在臺北大巨蛋登場！繼先前公布的AAA頒獎典禮將在桃園舉辦後，又有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，回顧2024年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像皆在列，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜售票時間
售票時間：2025/12/06（六）
票價座位圖：2025/11/27（四）公布
金唱片頒獎典禮｜入圍名單、演出陣容
入圍名單：2025/11/25（二）公布
演出陣容：2025/11/26（三）、11/27（四）公布
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜主持人
成始璄、文佳煐
成始璄已經是第10年主持金唱片頒獎典禮，他除了是知名歌手也主持過許多節目；演員文佳煐2025年就與成始璄、車銀優搭檔主持，然而2026年因為車銀優入伍服役，將由雙人形式來台主持。
👉AAA頒獎典禮／12/6、12/7桃園登場！舒華主持ACON 2025 參加藝人、表演卡司不斷更新
👉TMA頒獎典禮／ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、NMIXX、TWS等當紅偶像確定出席！時間地點、出席藝人、直播平台隨時更新
